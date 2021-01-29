Самые надежные и щедрые мужья по знаку зодиака

Выйти замуж за принца на белом коне — мечта практически любой девочки.

Хочется найти того единственного, кто будет любить и носить на руках. Но как сделать правильный выбор? Как найти того, за кем будешь чувствовать себя, как за каменной стеной? Ответ на этот вопрос дала астролог Анна Зорина. Эксперт назвала самых надежных и щедрых мужей по знаку зодиака.

Этот знак зодиака занимает первое место в списке специалиста. Как пишет Анна, Тельцы являются сторонниками крепкого брака. Они следуют семейным ценностям и ждут от своей будущей жены того же. У них есть ряд удивительных особенностей. С ними трудно поссориться. Они весьма миролюбивы и никогда не предадут любимого человека.

Все в семью — эта характеристика точно про Тельца. Они много работают. Все денежные средства не скрывают от своих домочадцев. Им хочется подарить семье лучшее, и они делают для этого все. При этом самим им для счастья много не нужно. Тельцы с удовольствием дарят любимым дорогие подарки, а на себя деньги не тратят. Женщине с Тельцом нужно придерживаться лишь одного правила — быть верной. Он сам не изменит — но измену не простит.

Еще один знак зодиака, который выделяется своей ответственностью и надежностью. Козероги стараются тщательно выбирать себе спутницу жизни. Но найдя ее — никогда не покинут и не предадут. Не стоит ждать от Козерогов красивых речей о любви. Словам они предпочитают поступки. Если представитель этого знака дал слово, он его сдержит. Ради своей любимой он готов свернуть горы и будет делать все, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Козерог много работает — иногда он может буквально пропадать на работе. Женщине в этот момент нужно быть чуть терпеливее. Ведь в свободное от работы время он будет рядом, чтобы дарить свою заботу.

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака — лидеры по натуре. Они не позволят женщине примерять на себя роль вожака. Если она любит командовать, то с Овном ей не по пути. Однако, если выбор все же пал на представителя этого знака, то женщина может быть уверена, что крепче «каменной стены» не найти. Овен будет делать все, чтобы сделать любимую счастливой. Но есть небольшой минус — у этого огненного знака крайне сложный характер. Будущей жене нужно научиться жить с ворчуном и быть немного терпимее.

Удивительный знак зодиака, который поражает окружающих своей верностью и надежностью. Муж-Водолей в браке хорош тем, что не обращает внимания на какие-то бытовые мелочи. Он живет в своем придуманном мире и наслаждается каждым моментом. Он не будет ругать свою жену за неубранную посуду или за отсутствие ужина.

Но при этом Водолей не любит ограничения свободы. Он сам во всем доверяет своей второй половинке и ждет от нее таких же действий. При этом он не будет изменять своей любимой — ведь большую часть времени он проводит на работе, и у него на это просто не остается сил. Свою избранницу он будет радовать дорогими подарками и милыми сюрпризами — а это пойдет на пользу любым отношениям.