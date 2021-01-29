Самый непопулярный возраст женщин для мужчин

Возраст – категория относительная. Каждый этап жизни имеет свои плюсы и минусы.

Однако в контексте отношений мужчин и женщин очень часто теме возраста начинают придавать слишком высокую значимость.

Считается, что с определенного момента женщина теряет свою привлекательность для противоположного пола. И именно поэтому большинство из нас предпочитает не поднимать эту тему в общении с мужчинами, даже если до 30 еще далеко.

Если сравнивать опросы на «возрастную» тему в нашей стране и за рубежом, то можно заметить принципиальную разницу: иностранцы в большинстве своем предпочитают строить отношения с ровесницами, наши мужчины настроены на женщин минимум на 10-15 лет моложе. В западных странах в гораздо меньшей степени для женщины стоит проблема поиска пары условно «после 35». Там широко распространены поздние, по нашим меркам, браки и только к 30 годам большинство молодых задумывается о создании семьи. В более позднем возрасте поиск пары осуществляется примерно в своей возрастной категории и женщины не испытывают страха на тему, что после 40 личная жизнь закончена. При современном развитии косметологии и фитнес-индустрии молодость продлилась лет на 10, и женщины, которые следят за собой, будто «застывают» на определенном уровне и «перестают» стареть внешне. Мужчин в них привлекает зрелый реалистичный взгляд на жизнь, отсутствие комплексов, мудрость.

Что касается российских мужчин, то по многочисленным опросам получается, что большинство из них, вне зависимости от своего возраста, предпочитают женщин молодых. Им кажется, что практически с точностью до пары лет, они могут определить это по внешнему виду, сколько бы сил и средств не было вложено в него женщиной. Многие из них с возрастом стремятся обзавестись молодой спутницей, часто меняя на нее ровесницу-жену. По результатам опросов получается, что наименьшей популярностью пользуются женщины до 25 и после 45. Насчет старшего возраста вопросов не возникает, учитывая, что культура следить за собой только набирает обороты в нашей стране и, к сожалению, многие женщины за 50 машут на себя рукой и переключаются на внуков. Низкий интерес к совсем молодому поколению мужчины объясняют их инфантильностью, зацикленностью на себе, отсутствием опыта и интересов, высокими финансовыми требованиями к мужчине.

Живите с интересом, следите за собой и будете интересны мужчинам в любом возрасте!

Марина Басманова, клинический психолог