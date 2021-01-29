Самые счастливые пары знаков зодиака

Астрология совместимости — очень любопытная тема. Многие люди смотрят на звезды, чтобы найти ответы, особенно чтобы увидеть, совместимы ли они со своим возлюбленным.

При наблюдении за статистикой становится ясно, что наиболее вероятным признаком развода при вступлении в брак с любым другим знаком будет Овен. Это могло быть связано с их упрямой, своевольной натурой. У них есть способность создавать прочные союзы с такими знаками, как Стрелец или Скорпион. Партнерские отношения с Овном могут быть сложными, поскольку в них может быть задействовано много огненных эмоций с обеих сторон, а отношения Близнецов и Рыб могут привести к тому, что Овен иногда будет чувствовать себя нестабильным.

Телец также занимает высокое положение там, где знаки, скорее всего, разделятся. Это может из-за того что как только они решат что-то, они не изменят этого. Наилучшие сочетания — это партнерские отношения со Скорпионом и Стрельцом, а сложные — с Овном, Близнецами и людьми с таким же знаком, как у них, Тельцом.

Близнецы — это 3-й наиболее вероятный знак для развода, вероятно из-за их постоянно меняющейся природы. Они могут легко заскучать и потребовать партнера, который сможет держать их на ногах. Наиболее хлопотными являются отношения Близнецов и Овна, а также отношения Близнецов и Близнецов, в то время как партнерство со Стрельцом и Скорпионом кажется успешным.

Раки могут быть очень лояльными и привязанными партнерами, именно поэтому их ранжирование не очень вероятно для развода. Наряду с другими водными знаками Рыб, это зависит от комбинации, поскольку партнерство с Овном, Тельцом или Рыбами может быть сложным, однако партнерство со Стрельцом и Скорпионом может быть полезным.

Львы — это верные партнеры. Они теплые и когда находятся в хороших отношениях, могут быть довольно приятным партнером. Они могут иметь очень прочные партнерские отношения со Скорпионом и Стрельцом. Отношения с Рыбами могут быть сложными, как и отношения Овна и Близнецов.

Девы уравновешенны и умны, что хорошо для партнерских отношений. Они очень приземлены и склонны к длительным отношениям. Комбинации со Стрельцом и Скорпионом будут удачными, а партнерские отношения с Овном и Близнецами могут привести к каменистым дорогам.

Весы — это знак того, что любит мир и согласие, именно поэтому разводы маловероятны, так как они не любят ссор. Они склонны рассматривать все стороны в истории, которая является ценной чертой в партнерстве. Скорпион и Стрелец — это лучшие пары, а партнерство Тельца, Овна и Близнецов может быть сложным.

Скорпионы — это 2-е наиболее маловероятное отделение. Скорпион обычно формирует интенсивные привязанности к своим партнерам, которые могут длиться всю жизнь и иметь интенсивные связи со своим любовником. Самые лучшие отношения — это отношения с другими Скорпионами и Стрельцами. Отношения с Рыбами и Тельцами могут быть сложными

По статистике, это знак с наименьшими шансами на развод. Это очень правдивые люди, и они не могут скрывать или лгать, что может сделать их очень хорошими партнерами. Стрелец и Скорпион удачно сочетаются друг с другом, так как оба очень преданны и серьезно относятся к отношениям, а партнерство с Овном и Близнецами может быть непростым.

Козероги очень традиционны и ориентированы на семью. При низком уровне разводов они любят быть частью большой, любящей семьи. Лучшие пары для них — Скорпион и Стрелец, А комбинации с Овном и Тельцом могут быть сложными.

Водолеи могут быть очень сложными личностями. Они обычно образуют прочные связи, поскольку они придают большое значение своим отношениям. Партнерские отношения с другими Водолеями могут быть сложными, как и с Овнами. Скорпион и Стрелец снова занимают первое место в отношениях.

Уровень разводов Рыб, во многом зависит от комбинаций, которые дают высокую и низкую вероятность развода. Комбинации с Весами и Стрельцом оказываются полезными, а партнерство Овна и Близнецов может быть трудным.