Конец черной полосы ожидает трех знаков зодиака в феврале

Астролог Тамара Глоба считает, что период с 25 января по 15 февраля станет временем прощания с неудачами.

Все знаки зодиака смогут распрощаться с проблемами и бедами, однако для трех знаков зодиака это время станет поистине поворотным: задуманное будет исполняться быстро, главное — слушать подсказки судьбы.

Козероги до 15 февраля поймут, что большинство проблем могут разрешиться очень просто. Глоба советует не расстраиваться, если покажется, что представители знака зодиака остались с проблемой один на один. В ближайшее время в их жизни появится человек, который поможет преодолеть полосу неудач.

Раки разрешат все свои проблемы в личной жизни. Одинокие представители знака с 25 января по 15 февраля встретят человека, с которым захотят провести всю жизнь. В жизни тех, кто уже нашел свою любовь, вновь появится романтика. В итоге окрыленные чувством влюбленности Раки сами не заметят, как преодолеют все препятствия на своем пути.

У Тельцов, по словам Глобы, уже есть рядом любимый человек. Астролог советует Тельцам довериться ему, и тогда все в жизни изменится к лучшему. Черная полоса в жизни представителей знака зодиака затянулась и завершится в феврале, заключила Тамара Глоба.