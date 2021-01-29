Китайская метафизика о здоровье в феврале

В феврале звезда болезни Тянь Жуй окажется в сильной для себя позиции. Но выраженного акцента на ней уже не будет.

Звезда находится в доме, который имеет отношение, прежде всего, к пищеварительной системе и половой сфере. Хотя Врата Кай Мэнь из того же дома могут иметь отношение и к легочным заболеваниям. Поэтому про коронавирус, конечно же, забывать не стоит.

По раскладу звезда Тянь Жуй в большей степени может повлиять на рожденных в годы, оканчивающиеся на 9, 8 и 7.

Месячные энергии, в свою очередь, образуют напряженные аспекты с элементами расклада рожденных в годы, оканчивающиеся на 0 и 4, а также рожденных в годы и дни Обезьяны. Поэтому повышенная забота о здоровье и адекватные профилактические меры им явно не повредят.

Особенно если их спальное место находится на севере или юго-западе. Поскольку именно в этих секторах поселятся, соответственно, годовая и месячная звезды болезни фэншуй.

Если вы находитесь в стадии обострения болезни, хотя бы временно вам стоит переместить свое спальное место на северо-восток, юг или запад. Если такой возможности нет, установите рядом с кроватью специальное средство – тыкву-горлянку и используйте постельное белье белого цвета.

Хорошая новость заключается в том, что Звезда Врача Тянь Синь в феврале способна существенно ослабить болезнь.

Но еще лучше будут показатели дома, связанного с лекарством.

Особенно лекарством какого-то растительного происхождения.

Сильный дом лекарства преодолевает дом болезни. А такая ситуация в Ци Мень Дун Цзя является наиболее эффективной для борьбы с заболеваниями. Традиционно знак И, обозначающий лекарство, имеет отношение к траволечению и каким-то нетрадиционным методам лечения.

Но, возможно, эти представления несколько устарели. И знак И может обозначать и другие виды лекарственных средств. В альянсе с Вратами Великолепия, которые часто имеют отношение к крови и уколам, это вполне может быть и вакцина.

В любом случае для лечения и выздоравливания энергетический расклад февраля выглядит довольно перспективно. Главное – найти свое правильное лекарственное средство.

В завершение намекну, что следующий месяц в плане преодоления болезни выглядит еще привлекательнее. Кажется, мы, наконец, дождались лучших времен.

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)