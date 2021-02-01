Как без потерь пережить период ретроградного Меркурия

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, чем лучше заняться в ретроградный Меркурий, период которого начался 30 января и завершится 21 февраля, а с какими делами следует повременить.

"Пришла пора сделать то, что вы давным-давно откладывали, когда-то начинали и бросали. В этот период очень уместно закрывать какие-то оборванные связи, которые нередко и сами всплывают: люди из прошлого, дружба, любовь, отношения самого разного уровня. Какие-то темы, чем человек хотел заниматься, например вот я буду рисовать, научусь играть на гитаре, навещу свою бабушку. Пришло время все осуществить", – сказала она.

А вот с покупками, особенно такими крупными, как автомобиль, пока лучше всего повременить, уверена астропсихолог: есть риск приобрести вещь со скрытым браком или разочароваться в покупке.

"Исключение – те вещи, на которые сделана значительная скидка. Но при выборе лучше повнимательнее их осмотреть и сохранить чек", – добавила она.

Затевать новые проекты или менять работу специалист также не рекомендует, поскольку все, что происходит в период ретрограда, недолговечно.

"Убывающая луна не лучшее время, когда стоит засевать новые семена. Если же вы решаетесь принять предложение (либо вынуждены его принять), стоит быть морально готовым к каким-то изменениям, например условиям работы или вознаграждению", – подытожила астропсихолог.