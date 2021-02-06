Захлестнет волна эгоизма — любовный гороскоп на февраль

Шествие в феврале планеты любви Венеры по Водолею, особенно с поочередными соединениями и квадратурами чревато непредсказуемым развитием ситуаций в любовной жизни.

Периоды бурной радости и удачи у одних и моменты сокрушительных ссор и расставаний у других — вот картина последнего месяца зимы. Ретроградный Меркурий, а также вхождение Венеры в Водолея 2 февраля особо никак влиять на сами отношения не будет. Однако в это время нельзя подписывать брачные контракты — они либо все равно в будущем подвергнутся изменениям, либо даже будут кабальными для одной из сторон. Также лучше до 21 февраля не проводить регистрацию брака, чтобы он не принес в будущем нарушения клятв, обещаний и характера общения между супругами.

6–9 февраля Венера в соединении с Сатурном и в квадратуре с Ураном, и одновременно Меркурий в соединении с Солнцем. Самое наихудшее время для новых любовных знакомств, они просто обречены на провал и расставание, лучше на них и не тратить сил и времени. В уже существующих отношениях будет царить атмосфера охлаждения, отчуждения, даже враждебности. Люди как будто резко перестанут слышать и слушать друг друга, волна эгоизма захлестнет их. Совет здесь лишь один — не поддаваться эмоциям и не рубить сплеча, отложить любые выводы и решения на конец февраля. Потерять отношения сейчас можно в один миг, а вот восстановить их не будет никаких шансов.

10–12 февраля Венера в соединении с Юпитером и в квадратуре к Черной Луне. А вот эти дни по-настоящему «звездные». Отношения, начатые в этот период, обязательно закончатся созданием счастливой семьи с хорошим материальным благосостоянием в качестве бонуса. Тем, кто уже находится в узах Гименея, судьба предоставит шанс увеличить семейные доходы, улучшить жилищные условия и зачать здорового и удачливого ребенка. Правда, все это при одном условии — абсолютная честность и порядочность по отношении друг к другу, в противном случае Черная Луна может все разрушить...

10–11 февраля Меркурий в квадратуре с Марсом. Во многих любовных и семейных парах может прокатиться волна агрессии и громких ссор из-за несдержанности на язык одного из партнеров. Вывод очевидный: стоит воздержаться от бурных эмоций и обидных слов, их надо тщательно подбирать, чтобы не испортить отношения и не поставить под угрозу гармонию, нежность и любовь в них.

14–15 февраля Венера в тригоне и секстиле к Лунным узлам. Это дни, когда отношения могут выйти на «судьбоносные рельсы». Если вы познакомитесь в эти дни с представителем противоположного пола, эти отношения обязательно оставят серьезный след в вашей душе и жизни, и, возможно, для многих закончатся счастливым браком. У уже существующих отношений появится шанс закрепить их узами брака или совместным проживанием. В семейных парах появится новый источник вдохновения или новая романтическая волна, полная страсти.

18–20 февраля Венера в квадратуре с Марсом. Для любви это одни из самых дисгармоничных дней. Бурные конфликты или, хуже того, расставания сейчас почти всем обеспечены, а вот процесс примирения будет очень труден. Поэтому, как говорится, «не доводи до предела». Лучше пойти на попятную, уступить, чем потерять любовь. Для знакомств это тоже плохие дни. В лучшем случае все закончится, не начавшись, и обернется лишь напрасно потраченными силами и временем. В худшем случае, начавшиеся в эту пору новые отношения потом обязательно порвутся, но оставят надолго душевные раны у обоих партнеров. А оно вам надо?

16–24 февраля Сатурн в квадратуре с Ураном. Такая конфигурация планет часто провоцирует жесткие разборки между парами, вплоть до бытовых драк и применения насилия с телесными травмами. Свободные женщины часто именно в такие дни подвергаются изнасилованиям, ограблениям на улице. Поэтому лучше не ходить поздно одним по улице, не участвовать ни в каких конфликтах, особенно с мужчинами. Если пара рассталась в такой день, долгие годы обоим будет плохо, и шансы наладить личную жизнь по отдельности долго будут невысоки.

19 февраля Солнце перейдет в знак Рыб. Это хорошее время для новых знакомств, в которых отношения будут наполнены романтизмом и нежностью. 21 февраля Меркурий перестанет быть ретроградным, и можно будет опять спокойно, без всяких опасений регистрировать браки и подписывать брачные договоры, а также обращаться в службы знакомств и брачные агентства с целью поиска партнеров для отношений.

26–28 февраля Венера в знаке Рыб, Юпитер в тригоне и секстиле к Лунным узлам. Если на эти дни назначена помолвка, свадьба, начало совместного проживания, то супруги будут, как в известной сказке «жить долго и счастливо», плюс еще и богато, их брак будет надежным, полны любви и долговечным. Если в эти дни произойдет знакомство или реальная завязка отношений, то они окажутся судьбоносными, полными любви и высока вероятность, что они перерастут в благополучную семью.

Овен ‌‌

В феврале Овны - чувственные прагматики и могут конфликтовать со своими пассиями, мыслящими совсем другими категориями. Вместо любовной идиллии, возможны споры, разное понимание этики, свободы и вклада в общее будущее. Важно как можно аккуратнее пройти этот этап: «помешательство» на материальном вскоре пройдет, а отношения с практически идеальным партнером-другом могут быть заметно подпорчены.

Телец

Влюбленные Тельцы в феврале способны на приключения и безумства. Повинуясь своим бурным импульсам, они рискуют нанести вред себе или партнеру (но и тот не останется в долгу). Месяц подчеркивает несовместимость планов, ценностей или темпераментов, провоцирует роковые страсти и разрывы, толкает на опасный эксперимент с непредсказуемым исходом. Даже благие порывы могут дать разрушительный эффект.

Близнецы

Февраль откроет Близнецам новые захватывающие горизонты в любви. Коварные неожиданные барьеры, на которые судьба в этом месяце очень щедра, лишь усилят их новые чувства. Многие Близнецы будут обожествлять своих любимых. Возможна встреча идеального партнера, учителя, покровителя и проводника в новый мир в одном лице, роман с попутчиком, иностранцем, далеким другом, влюбленность в звездную персону.

Рак ‌‌

Февраль смешает все прежние карты Раков в любовной игре - и это в лучшем случае. Он способен основательно изменить их взгляды на дружбу, романтику и эротику, сместить их систему ценностей в отношениях с представителями противоположного пола. Не исключено, что весь месяц уйдет на перестройку и адаптацию. Лишь в конце февраля Раки вновь обретут почву под ногами и вернут себе часть былых идеалов.

Лев ‌‌

В феврале диалог Львов с пассией напоминает спарринг или перетягивание каната, где перевес не всегда на их стороне. Многим Львам предстоит не только тянуться до уровня партнера, но и конкурировать с сильным соперником. Им булет нелегко выиграть в борьбе обаяний или в схватке авторитетов. Перипетии любви грозят отнять у них много энергии, в конце месяца им лучше взять перерыв и уйти в тень.

Дева ‌‌

Февраль вынуждает Дев перестроиться на новый формат отношений. Подстройка к другим реалиям может сопровождаться сменой вектора симпатий: многие Девы будут склонны проникаться интересом к тем, с кем проводят много времени и осваивают что-то новое. Возрастает вероятность влюбиться в коллегу, помощника, подопечного. К счастью, звезды дают время определиться и стряхнуть наваждение, если оно случайно.

Весы ‌‌

Весам в феврале выпадает счастливая карта в любви. Это месяц волнений, рисков, но и удачи, осуществления любовных надежд, планов и авантюр. У начатых романов отличный потенциал. Внезапные испытания укрепят чувства и отсеют ненадежных кандидатов. Некоторые Весы иначе взглянут на прежних возлюбленных или откроют романтические достоинства в старом друге. После 25 февраля активность лучше убавить.

Скорпион

Период с 1 по 24 февраля Скорпионы проведут на вулкане страстей, состязаясь с партнером в оригинальности и свободолюбии. Не всегда у них будет шанс управлять ситуацией, но иногда они все же смогут на нее влиять. Воспользовавшись таким моментом, они сумеют остановить летящий под откос поезд любви и удержат отношения в миллиметре от разрыва (если захотят). Гармонии добавят последние дни февраля.

Стрелец

В феврале обстановка вокруг Стрельцов благоприятствует развитию романтических контактов. Многие Стрельцы, в силу своей общительности, завяжут их и в реале, и в виртуальном пространстве, а также освежат свои прежние связи. Их обаяние усилит эрудиция, знание языков и популярность в своей среде. В конце февраля их начнет подводить идеализм и сентиментальность, в любви возможны заблуждения и иллюзии.

Козерог

Влюбленных Козерогов февраль заставит играть по другим правилам, которые порой блокируют свободное проявление их чувств и сексуального темперамента. Не всем Козерогам понравится новая «экономика любви». К счастью, будут дни, позволяющие им обойти непривычный этикет или творчески соединить его со своими привычками. С интимной инициативой или сокращением дистанции лучше подождать до конца февраля.

Водолей

В феврале волнения и роковые страсти лишают Водолеев равновесия, но их позиции в любви сильны. В новых романах мало стабильности, зато это отличный тренажер, помогающий им понять свои запросы. Проблемы может создать их нестандартная натура и большие амбиции. Многие Водолеи будут не только азартны, но и разборчивы, станут искать личность под стать себе и не согласятся на партнера «классом ниже».

Рыбы ‌‌

В феврале звезды смеются над Рыбами, ищущими любви. Многие Рыбы встретят партнера, идеального для них в одном отношении и непригодного в другом. Стоит взять время на раздумья, если вы вдруг встретили «свою половинку» (особенно, если вас свели друзья, случайности виртуальной переписки или оригинальные роковые обстоятельства). Шансы найти эмоционально близкого человека возрастут после 25 февраля.