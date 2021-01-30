Не берите чужие деньги — финансовый гороскоп на 31 января

Сегодня не стоит брать взаймы у друзей или у банков — большая возможность позже их не отдать.

Овен ‌‌

Первую половину дня нельзя назвать удачной для деловой активности Овнов. Однако не следует преувеличивать степень неблагоприятных влияний: они будут носить эпизодический характер. По возможности старайтесь уклониться от работы в группе или, по крайней мере, не проявляйте там инициатив. Вторая половина дня может принести осложнения в деловом партнерстве.

Телец

В первой половине дня Тельцам, сосредоточенным на теме карьерного продвижения, звезды не советуют искать обходные пути на вершину власти. Воздержитесь от общения с вышестоящим руководством, если на то нет крайней необходимости. Даже если вы располагаете важной конфиденциальной информацией, не следует ею делиться с начальством.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы могут ощущать мелкие помехи в работе. Звезды не советуют вам менять сложившийся стиль работы. Особенно это касается использования технических новинок и информационных технологий. Планы по поводу дальней поездки могут сорваться.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня может поступить предложение сменить работу. Однако при согласии вы рискуете потерять в зарплате и статусе. Работники издательских домов и рекламных агентств могут столкнуться с осложнениями. Расчет на получение ссуды в банке не оправдается. Во второй половине дня семейные дела и хлопоты могут отвлекать вас от работы.

Лев ‌

Основной сложностью этого дня для Львов может стать аналитическая обработка информации и связанные с этим контакты и обмен мнениями. Возможно, вы будете склонны излишне поверхностно воспринимать поступающую информацию. Нежелательно планировать на сегодня деловые встречи, поездки и обмен опытом.

Дева ‌‌

В первой половине дня у Дев могут быть мелкие осложнения при работе с техникой и при контактах с коллегами. Постарайтесь не концентрировать внимание на проблемных моментах и спокойно выполнять свои профессиональные обязанности. Главное, к чему сейчас звезды призывают вас стремиться – это не терять ни минуты рабочего времени впустую.

Весы ‌‌

У Весов, чей доход связан напрямую с клиентскими заказами, может быть недостаточно работы, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень дохода. Особенно это касается тех, кто причастен к индустрии моды, развлечений, спорта, здоровья и отдыха. Консультантам сетевого маркетинга вряд ли удастся привлечь новых заказчиков и подписчиков.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, придется столкнуться с осложнениями в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. У офисных работников могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Например, часто будут приходить или звонить посторонние люди и отвлекать от работы.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут столкнуться с трудностями в деловых контактах. В поле вашего зрения часто будут попадать лица с плохим настроением, раздраженные чем-то, и это их раздражение может передаваться и вам. Особенно это может затронуть социальных работников, продавцов, посредников, консультантов и водителей общественного транспорта.

Козерог

Козероги сегодня могут недостаточно хорошо осознавать свою материальную выгоду и последствия от тех или иных своих поступков. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к недвижимости: строители, риелторы, коммунальщики. Может снизиться доход в семейном бизнесе и у фрилансеров.

Водолей

Водолеям сегодня будет нелегко работать с информацией, и принимать тактические решения. Звезды советуют вам не торопиться с выводами, когда к вам будут поступать сведения. Не складывается общение с людьми, нет должного взаимопонимания. Деловые встречи лучше отложить.

Рыбы ‌‌

Звезды не советуют Рыбам брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. В этом смысле нежелательно оформлять документы к получению кредитов и брать деньги взаймы. Работникам банков, бухгалтерий и касс следует внимательнее работать с цифрами – ошибки тут могут дорого обойтись.