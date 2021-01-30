Не требуйте ответов — любовный гороскоп на 31 января

Ваш партнер и сам не уверен в своих взглядах, поэтому не настаивайте лишний раз на разговорах.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам придется учитывать массу практических деталей или демонстрировать свои бытовые таланты - например, умение готовить полезные и вкусные блюда, ремонтировать мелкое домашнее оборудование. Звезды намекают, что это будет одним из самых коротких путей к сердцу любимого человека.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не отодвигать личную жизнь на второй план. Не стоит отказываться от свидания с близким человеком или раньше времени его заканчивать. Новые отношения вряд ли получат хорошую динамику, но и они принесут определенное удовольствие. Лучше не обсуждать злободневные темы.

Близнецы

Сегодня Близнецов может посетить ностальгия по прежним отношениям, которая способна смешаться с грустью по прошлому в целом или тоской по родным местам. Такой коктейль плохо совместим с любовной романтикой. В личной жизни стоит взять небольшую паузу, чтобы подвести черту и сбросить ненужный багаж.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам не экспериментировать с внешним антуражем и, по возможности, выбирать для свидания знакомые до мелочей декорации. От мелких сюрпризов вы сегодня не застрахованы нигде - но все же будете чувствовать себя комфортнее, если рядом окажутся привычные ориентиры.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам звезды советуют не спешить в этот день с личной встречей, а заняться последними приготовлениями к ней. Желательно устранить все, что мешает вам найти свой неповторимый внешний образ и уверенно выступить в нем, когда настанет час Х. Не стоит недооценивать роль практических мелочей.

Дева ‌‌

Сегодня в любовной жизни для Дев вряд ли будут сюрпризы, многие Девы заранее знают в ней все ходы. Куда больше проблем им способно доставить самочувствие. Звезды советуют не замахиваться на обширную романтическую программу, если у вас напряженный период на работе или вас преследует недомогание.

Весы ‌‌

Сегодня мудрое решение для Весов - добровольный перерыв в романтических акциях. Нетерпеливые Весы столкнутся с той или иной заминкой - и рискуют разочароваться в момент, когда уже стоят на пороге нового счастливого периода. Если вас зовут на свидание, найдите нешаблонный предлог для его отсрочки.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не настроены ссориться с партнером, и это взаимно. Оба готовы сохранить союз на подходящих условиях - или остаться друзьями, если отношения не сложились. Пользуйтесь моментом, если хотите мирно отпустить прошлое: чем дольше вы тянете, тем болезненнее и опаснее грозит стать разрыв.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не торопить события в своей личной жизни, так как велик риск осечек из-за каких-то деталей. Не стоит форсировать развитие романа, спешить с поиском знакомств или информации об объекте симпатий. Любой контакт с романтическим подтекстом разумнее отложить на завтра.

Козерог

Сегодня Козерогам нечего бояться в стабильном союзе, но стоит быть начеку, если роман балансирует на роковой грани. День облегчает разрыв, но вызовет негативные предчувствия и ассоциации при зарождении новой симпатии. В первом случае, лучше поспешить и дойти до конца, во втором - спешка неуместна.

Водолей

Водолеев звезды предупреждают, что сегодня не самый удачный день для их любовной инициативы. Причин тому немало, и одна из них может быть связана с их внешностью, гендерным имиджем или манерой общения. Лучше отложить важный шаг хотя бы до завтра, а в эти сутки покорпеть над деталями своего образа.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам не стоит полагаться на мнение своего партнера и верить ему в каждом слове. Но не стоит и упрекать его в намеренной лжи: скорее всего, он добросовестно заблуждается или еще не определился с личной системой координат. Дайте ему время, не требуйте немедленного окончательного ответа.