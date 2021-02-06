Кому-то достанется все, а у кого-то отнимут все — финансовый гороскоп на февраль

Парад планет в Водолее с целой цепочкой последовательных соединений быстрых и социальных планет, образующих квадратуры с Ураном, Марсом и Черной Луной обусловливают то, что февраль будет в деловой жизни настоящим месяцем контрастов: кому-то достанется все, а у кого-то отнимут все.

С самого начала месяца Меркурий будет в попятном движении, поэтому до 20-х чисел февраля серьезную деловую активность лучше приостановить. Можно готовить будущие дела, подчищать хвосты, доводить до ума задуманные проекты, но вот начинать их лучше ближе к концу февраля, особенно если они касаются регистрации бизнеса, подписания договоров, начала торговли, покупки авто или оргтехники и промышленного оборудования.

Со 2-го февраля Венера находится в Водолее. Это время будет способствовать всем, кто занят в сфере новых технологий, креатива и создания необычных товаров и услуг. В старые рыночные стратегии и способы продвижения традиционных продуктов нужно внести изменения, чтобы Фортуна послала им удачной завершение. В противном случае многие бизнесы могут оказаться разрушенными, финансовые потоки в них серьезно пострадать.

6–9 февраля Венера в соединении с Сатурном и в квадратуре с Ураном, и одновременно Меркурий в соединении с Солнцем — «сожженный». В это время высока вероятность массовых проверок бизнеса со стороны государственных контролирующих органов, которые могут проводиться достаточно жестко, местами слегка агрессивно, и может иметь для бизнеса разрушительные последствия. Поэтому, если у вас в бизнесе есть какие-то скелеты в шкафу, самое время их оттуда удалить, а документы привести в идеальный порядок. Наемным работникам может светить неожиданное урезание зарплаты и увеличение объема должностных обязанностей. Восставать здесь бесполезно, если увольнение и поиск новой работы не входит в ваши планы. Не давайте в это время в долг, не берите кредиты и опасайтесь мошенников, если не хотите невозвратных долгов и больших денежных проблем на долгие времена.

10–12 февраля Венера в соединении с Юпитером и в квадратуре к Черной Луне. Время звездных возможностей! Не бойтесь рискнуть, действовать смело и решительно, порой даже пройтись по чужим головам. И есть высокая вероятность сорвать не просто большой, огромный денежный куш и получить солидное повышение в должности. Особенно это касается наемных работников и бизнесменов, занятых в сфере международных связей, образования, путешествий, банковской сфере, моды, косметики, парфюмерии, торговле цветами, предметами красоты и роскоши.

10–11 февраля Меркурий в квадратуре с Марсом. Возможны досадные поломки техники, оборудования, расторжения контрактов, громких скандалов бизнесменов с деловыми партнерами, начальства с подчиненными, обострение истощающей обе стороны конкурентной борьбы. Самая лучшая тактика сейчас — держать язык за зубами, чтобы не потерять множество выгодных возможностей на будущее.

14–15 февраля Венера в тригоне и секстиле к Лунным узлам. В это время хорошо представлять вниманию общественности проекты, связанные с модным или косметическим бизнесом, декором, финансовым рынком, а также брачными агентствами и женскими сообществами. Все эти проекты будут поддержаны самим Небом и в будущем принесут безусловную удачу и занятым в них наемным работникам, и бизнесменам.

18–20 февраля Венера в квадратуре с Марсом. Не конфликтуйте с коллегами, начальством и деловыми партнерами противоположного пола — это надолго и существенно повредит и делу, и обеим сторонам конфликта. В это время лучше не начинать проекты, связанные с психологическим консультированием в любовных и семейных отношениях, службами знакомств, ремонтом интерьеров, фитнес-клубами, танцевальными залами.

16–24 февраля Сатурн в квадратуре с Ураном. Ни в коем случае не начинайте в этот день строительство, ремонт или переезд в новый офис, если не хотите на себя навлечь кучу огромных неприятностей. Конфликты с начальством не рекомендуются категорически — есть риск быть уволенными с работы и более года не найти новую. В бизнесе из-за резких действий могут произойти большие денежные потери. Подготовьтесь к неожиданным визитам проверяющих государственных органов, подчистите все дела. Не ввязывайтесь в конкурентную борьбу, она может закончиться трагически для обеих сторон.

19 февраля Солнце перейдет в знак Рыб. Это будет хорошее время для всех, кто работает в спецслужбах, больницах, занят прикладным творчеством, эзотерикой, психологией, парфюмерным делом, музыкой или пением, всех этих людей ждет признание их заслуг и хорошее денежное вознаграждение. Однако большего успеха добьются наемные работники и одиночки-фрилансеры, средним и крупным предпринимателям повезет меньше.

21 февраля Меркурий выйдет из ретроградного движения, и можно будет опять начать спокойно регистрировать бизнес, подписывать контракты, достигать деловых и любовных договоренностей, покупать автомобили и технику, гармонично планировать командировки, начинать торговать и делать деловые презентации.

26–28 февраля Венера в знаке Рыб, Юпитер в тригоне и секстиле к Лунным узлам. Это время успеха для тех людей, которым необходимо любую, даже самую рутинную задачу решать творчески, необычно. Сейчас крайне благоприятное время для открытия нового бизнеса, для начала в рамках старого бизнеса новых, перспективных проектов, которые просто обречены на успех. Если в эти дни вас примут на работу, то вам долгие годы гарантирован карьерный и денежный рост, а если вам в эти дни удастся добиться от начальства повышения, то знайте — на ближайшие несколько лет у вас настал период благополучия и финансового изобилия.

Овен ‌‌

Февраль для Овнов – весьма нестабильный месяц. И прежде всего это может быть связано с весьма неустойчивым финансовым положением. Уровень доходов может претерпевать серьезные колебания. Могут быть дни с резким ростом доходов. Однако гораздо чаще деньги могут поступать с большими перебоями и задержками. Если вы работаете в фирме, связанной с современными компьютерными технологиями, проектно-конструкторскими разработками или с интернет-маркетингом, то стабильность работы может существенно снизиться. В работе по заранее составленному плану могут возникать нештатные ситуации форс-мажорного свойства. В результате вы будете вынуждены вносить коррективы в свои планы. Это не лучшее время для принятия коллективных решений на собраниях, совещаниях, планерках. Методы коллегиального управления бизнесом могут показать свою неэффективность. В конце февраля ситуация смягчается. У вас может появиться шанс найти себе дополнительную подработку на полставки, по совместительству или удаленно. Можно успешно решать вопросы получения льготных выплат и компенсаций.

Телец

У Тельцов в феврале может сложиться весьма нестабильная ситуация в карьере. Возможно, перед вами будут поставлены крупные масштабные задачи, с которыми будет нелегко справиться. Вышестоящее руководство будет требовать от вас исполнительской дисциплины. Однако вам будет нелегко организовать и мобилизовать себя для продуктивной работы. Не пытайтесь вступать в споры и делать что-либо без согласования с начальством. Такие инициативы могут быть восприняты как самоуправство и выход за рамки своей компетенции. В целом вам в этом месяце будет нелегко соответствовать предъявляемым вам на работе требованиям. Также ваш внутренний настрой может мешать продуктивной работе. Поскольку вы будете внутренне настроены на перемены и кардинальную смену ситуации с работой, то подсознательно можете провоцировать начальство к шагам, приближающим ваше увольнение. Лишь в конце месяца обстановка на работе несколько смягчается. Вам могут предложить более интересную новую работу, в которой вы вполне преуспеете. Ищите опору в друзьях и единомышленниках. Конец месяца благоприятен для планирования, а также научных исследований и проектно-конструкторских работ.

Близнецы

Февраль – достаточно проблемный месяц для Близнецов, имеющих какие-то неурегулированные вопросы с законом. Необходимо иметь в виду, что большую часть месяца к вашей работе могут проявлять пристальное внимание представители закона. Особенно это относится к фискальным властям. Если вам не удается решить важные вопросы законными открытыми методами, то не пытайтесь искать обходные пути. Любые отклонения от служебных инструкций могут оказаться выявлены и за это можно получить штрафные санкции. В зону риска могут попасть те, кто имеет непогашенные задолженности по кредитам. Банк может подать на вас в суд и это может закончиться блокированием ваших счетов или принудительным снятием денег с вашей карты в счет погашения долга. Также ваш долг могут передать коллекторским агентствам. Будьте осмотрительнее при вождении транспортных средств. За нарушение правил дорожного движения могут поступить большие штрафы. В конце месяца ситуация смягчается. Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель. Отношения с начальством станут более доверительными.

Рак ‌‌

У Раков в феврале может сложиться весьма нестабильная ситуация в делах. Прежде всего это касается финансовой деятельности. Доходы от клиентского и партнерского бизнеса могут поступать редко и нерегулярно. Не лучшее время для поиска и привлечения инвесторов к развитию своих проектов. Оборотных средств может оказаться недостаточно для устойчивого функционирования бизнеса. Крайне неудачно может сложиться этот период для игроков на товарно-сырьевой бирже. Цены на товары могут претерпевать сильные колебания и повышается риск убытков. Другой проблемной темой месяца могут стать технические сбои и аварийные ситуации. Будьте осмотрительнее при эксплуатации машин и механизмов. Не следует давать запредельные нагрузки во избежание поломок. Воздержитесь от проведения пусконаладочных работ. И не забывайте о соблюдении правил техники безопасности, поскольку возрастает вероятность производственного травматизма. В конце месяца ситуация улучшается. Активизируются деловые связи и информационный обмен. Успешно проходят служебные командировки. Используйте эти дни для приобретения полезных знаний и повышения квалификации.

Лев ‌‌

Львам в феврале будет сложнее реализовать свои инициативы, поскольку внешние обстоятельства часто складываются неблагоприятно. Особенно это касается делового партнерства и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Бизнесмены могут испытывать трудности с соблюдением сроков запланированных работ. Деловые партнеры и подрядчики могут нарушить ранее достигнутые договоренности. И это может привести к цепной реакции производственных сбоев и нестыковок. Если вы работаете в сфере услуг, то будьте готовы к неадекватному поведению некоторых клиентов. Старайтесь оперативно урегулировать проблемные моменты с клиентами, не доводя ситуацию до открытого конфликта. В противном случае на вас могут пожаловаться начальству с весьма неприятными последствиями. Возможно, в течение месяца вам придется чаще подстраиваться под внешние обстоятельства. Для самостоятельного поведения, вопреки обстоятельствам, вам может не хватить ресурса. Поэтому основной задачей может стать минимизация вероятных проблем и убытков. В конце месяца улучшаются дела у руководящих работников, намеренных проводить реформы и делать кадровые перестановки.

Дева ‌‌

Вопрос соответствия профессии у Дев может выйти на первый план в феврале. Дело в том, что перед вами могут ставить такие задачи, которые выходят за рамки вашей квалификации. Это может быть какая-то новая работа, или же очень сложная и трудоемкая работа, в которой у вас было мало опыта. Решая сложные вопросы, вам придется во многом переучиваться по ходу дела. И темп такой работы будет оставлять желать лучшего. Поэтому, если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт, и в которой вы хорошо разбираетесь. Другая проблемная тема связана с трудностями в отношениях с коллегами. Это особенно актуально для тех, кто вынужден активно взаимодействовать с другими сотрудниками в трудовом коллективе. Нарушения трудовой дисциплины и технические ошибки могут привести к служебным разбирательствам и санкциям. Не лучшее время для служебных командировок и работы вахтовым методом вдали от дома. В конце месяца ситуация в делах улучшается. Активизируется деловое партнерство. Успешно проходят публичные мероприятия, профессиональная учеба и рекламные акции.

Весы ‌‌

Весы, имеющие свой бизнес, в феврале рискуют повести себя излишне опрометчиво и азартно в решении финансовых вопросов. Звезды не советуют делать инвестиции в рискованные спекулятивные проекты. В частности следует ограничивать себя при игре на валютной и фондовой бирже. Могут быть резкие и непредсказуемые колебания котировок с вероятностью убытков. Также будьте осмотрительнее при проведении сделок с закупкой оптовых партий товара с целью перепродажи. Купленная партия товара может оказаться невостребованной, и вложенные деньги могут зависнуть. Рядовым сотрудникам фирм рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. За новые виды работы лучше не браться, поскольку это может привести к осложнениям. Не пытайтесь экспериментировать и усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает. В конце месяца хорошее время для внедрения технических новшеств. Стажеры успешно приобретают полезные навыки. Инженеры и изобретатели смогут найти интересные технические решения. Обстановка в трудовом коллективе стабилизируется.

Скорпион

Скорпионам в феврале, возможно, придется столкнуться с препятствиями в работе. Особенно это касается тех, кто планировал в этом месяце завершить какой-то проект, над которым долгое время работал. Например, если вы занимались ремонтом и строительством, то планы сдать объект заказчику могут не осуществиться. Темп работы может снизиться из-за разногласий с деловыми партнерами или подрядчиками. Проблематично может сложиться и старт нового бизнеса. Запланировав начать новое дело вы можете буквально сразу столкнуться с трудностями роста и развития. Клиенты и заказчики могут не проявить к вашему бизнесу интереса и затраты могут не окупиться. В зону риска попадают все, кто имеет отношение к теме сделок с недвижимостью, строительства, сельского и коммунального хозяйства, а также работает в семейном бизнесе. Рядовые работники в офисах могут столкнуться с ухудшением условий на рабочем месте. В конце месяца ситуация улучшается. Удачно поработают консультанты сетевого маркетинга. Можно предлагать новые виды услуг. Оживляется бизнес, построенный на услугах в сфере моды, отдыха, спорта и развлечений. Удачно проходят рекламные акции и публичные выступления.

Стрелец

Нервная система Стрельцов в феврале будет испытывать большие перегрузки. И это может негативно отразиться на результатах вашей деловой активности. В первую очередь это касается тех, кому, по роду работы приходится часто совершать поездки и контактировать с большим количеством людей. В частности это работники торговли, водители транспорта, социальные работники, консультанты. Объем работы может заметно вырасти и вам придется ускорить темп. Но не всегда это бывает возможно без потери качества. Поэтому возрастает вероятность ошибок и недоразумений в контактах. Кроме того, на вас могут действовать отвлекающие факторы со стороны других людей. Вас могут пытаться вовлечь в чужие дела в ущерб вашим делам. Не позволяйте никому отвлекать вас во время работы посторонними разговорами и просьбами – на это может уйти много ваших сил и вашего рабочего времени. Отношения в трудовом коллективе могут сложиться достаточно нервные и нестабильные. Могут быть частые неполадки при работе с техникой, машинами и механизмами. Наиболее важные дела лучше отложить на конец февраля, когда ситуация значительно улучшится. У вас появится возможность закрыть некоторые важные дела и проекты.

Козерог

У Козерогов в феврале могут возникнуть финансовые осложнения. Во многом причиной проблем может стать нерациональное расходование денег. Звезды не советуют делать в этом месяце крупные покупки и инвестиции в развитие рискованных проектов. Бизнесмены могут неправильно оценить финансовые последствия от своих инициатив и допустить просчеты. Поэтому вы можете недополучить финансовые ресурсы. Поэтому у вас может не хватить оборотных средств для поддержания своего бизнеса на приемлемом уровне. Задачей этого месяца является не столько преумножение финансовых ресурсов, сколько их сохранение от растраты. В зону риска попадают игроки на валютной и фондовой бирже. Могут быть резкие колебания курсов с непредсказуемыми последствиями для вас. Также нежелательно делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи. Купленный товар может оказаться не востребованным и вложенные деньги зависнут без отдачи. В конце месяца ситуация с финансами улучшается. Ускоряется торговый оборот, растут доходы от услуг. Расширяются и укрепляются деловые связи.

Водолей

В феврале у Водолеев не самое лучшее время для реализации личных инициатив в делах. Несмотря на то, что вы будете стремиться проявить себя и будете готовы брать на себя ответственность, вы можете неправильно оценивать свои возможности. Особенно это может проявиться при попытке довести до полного завершения начатые ранее проекты. Именно на завершающем этапе работ могут проявиться все ваши прежние ошибки и просчеты. В результате вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в методы своей работы и переносить сроки выполнения работ. А кое-что придется заново переделывать. Все это приводит к дополнительным затратам сил, времени и ресурсов. Главная тема для проработки – это вы сами, ваше личностное и профессиональное развитие. Только при правильной самооценке вы способны добиваться устойчивых положительных результатов. Наиболее проблемные направления месяца могут быть связаны с недвижимостью, ремонтно-строительными и коммунальными работами. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Вас могут перевести работать в другой кабинет, где нет привычной обстановки. В конце месяца могут вырасти ваши доходы.

Рыбы ‌‌

Рыбам в течение февраля рекомендуется быть более осмотрительными в деловых контактах и при работе с информацией. Ваши деловые связи могут переживать период проверки на прочность. Некоторые деловые контакты могут перестать оправдывать ваши ожидания. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными, и это может привести к серьезным сбоям в рабочем ритме. Не лучшее время для поисков новых деловых связей. Часто вам будут попадаться люди весьма ненадежные, которые будут склонны много говорить и обещать, но на поверку окажутся неспособны к решению практических вопросов. Поэтому качество ваших новых знакомств может не представлять большой ценности. Тем, кто по роду работы вынужден совершать много контактов и поездок, возможно, придется столкнуться с большими перегрузками. Это может негативно отразиться на устойчивости вашей нервной системы к стрессовым ситуациям. Также будьте осмотрительнее, не доверяйтесь случайным людям, чтобы не стать жертвой обмана. Торговцам следует быть внимательнее при расчетах с клиентами. В конце месяца ваши личные инициативы будут успешными – берите на себя ответственность.