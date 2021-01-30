Грядет новая волна разногласий — гороскоп на 31 января

19-20 лунные сутки. В последний день января Луна в Деве советует быть дотошнее и всюду обращать внимание на конкретные практические детали.

Можно и нужно задавать себе и другим каверзные вопросы, подвергать сомнению новые идеи, заявления и гипотезы. Также день подходит для кропотливой практической работы и, если нужно, ее финальной отделки. Не стоит откладывать покупку полезных мелочей. В сложных отношениях стоит ловить минуту гармонии, так как вскоре грядет новая волна разногласий. Сегодня сохраняется шанс полюбовно уладить небольшие финансовые проблемы, прояснить отдельные недоразумения, получить компенсацию.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется рассматривать любую задачу с практических позиций - например, с точки зрения пользы, порядка, оздоровления, гигиены, выгоды или бытовых удобств. Грязной или сложной частью дел можно заняться с утра, а оставшееся время посвятить приятным мелочам, завершающим картину. Лучше не лениться: чувство удовлетворения проделанной работой стоит воскресного дня, проведенного в трудах.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам ловить ускользающие возможности приятного традиционного отдыха. Его сценарий и детали зависят от личных вкусов. Одних Тельцов привлечет успокаивающая нервы монотонная домашняя работа или знакомое хобби (например, мелкое ручное творчество). Другим Тельцам может оказаться милее побочный бизнес «для души», романтическая встреча или лишний день, проведенный с детьми.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит покидать пределы дома, старого рабочего кабинета. Можно разобраться в наследии прошлого, навести порядок в покидаемом надолго или навсегда жилище. Уют не равен лозунгу «все в дом», наоборот, пора избавиться от ненужного. Не стоит выбрасывать хорошие вещи, которые можно продать, подарить или выгодно обменять. Не лучший день для отправки в путь и бронирования гостиницы.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит ценить приятные минуты общения со старыми знакомыми (соседями, постоянными спутниками). Общение с ближайшим окружением вскоре может перейти на новые рельсы, где нет места привычным ценностям - например, стопроцентному доверию в мелочах или гарантированной взаимопомощи. Лучше повременить с выбором новых средств связи, а также с обменом новыми данными и контактами на будущее.

Лев ‌‌

Львам сегодня не стоит увлекаться светской жизнью (дискуссиями, культурным досугом, любовной инициативой, дружескими тусовками). Желательно проявить побольше аккуратности, дотошности и последовательности, навести порядок в старых финансовых делах, диете, повседневных вещах и в деталях, касающихся здоровья. Ясность в мелочах поможет продумать новый имидж, необходимый для появления на публике.

Дева ‌‌

Девы могут вплоть до ночи ориентироваться на свои привычки. Успех вероятнее в знакомых делах и отношениях. Важно учесть нюансы самочувствия: в эти сутки организм восприимчив к внешним влияниям. Старые недолеченные недомогания могут вернуться в новом обличье (например, неожиданно сменится их триггер). Трудоемкими задачами лучше заняться утром, а на вечер оставить завершающие эстетические штрихи.

Весы ‌‌

В эти сутки Весам лучше избегать лишних нагрузок и хлопот. Желательно побыть в уединении, отложить реализацию планов и творческих идей. Инициатива не только проблематична, но и невыгодна: несмотря на высокий креативный потенциал и серьезную заявку на успех, сегодня вы можете зайти в тупик или не найти в себе сил для рывка. Лучше отдохнуть, заняться здоровьем или подготовкой к новому этапу жизни.

Скорпион

Скорпионам сегодня в чем-то обязательно повезет, но подарки фортуны будут мелкими и избирательными. Например, не все старые друзья будут вам доступны, не каждый из них согласится помогать вам в новых делах и на новых условиях. С вашего горизонта могут постепенно исчезать симпатичные люди или те, кому вы привыкли доверять, как себе. Стоит проверить, не истекает ли срок старого выгодного договора.

Стрелец

Для Стрельцов это не самый продуктивный день. Большинству Стрельцов негде развернуться и блеснуть. Возможны мелкие удачи за счет прошлого (например, запоздалые материальные компенсации). Небольшие заминки и помехи этого дня - ценные маркеры, помогающие вам уточнить новый путь или поставленную цель. Особенно важны сигналы, связанные с образованием, повышением квалификации, здоровьем и общением.

Козерог

Для Козерогов это хороший день, но крупных побед им ждать все же не стоит. Маловероятны стрессы и новые огорчения - но мало шансов и на прорыв в новом направлении. Возможно разочарование при виде закрытия старых путей и схлопывания прежних перспектив. Зато сегодня вы можете безболезненно закрыть некоторые старые темы (в том числе, в финансовых делах, в общении с иностранцами и в личной жизни).

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям обращать внимание на любые нестыковки и брать их на заметку. Особенно важны мелочи, связанные со здоровьем, бытом, общением и интеллектуальной деятельностью (профильным образованием, научными изысканиями, программированием и компьютерными разработками, литературной и просветительской работой). Также, заслуживают внимания детали вашей внешности и публичного имиджа.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам внимательно слушать своих собеседников, но не принимать их слова за истину в последней инстанции. Не стоит слепо верить их сообщениям, предложениям и обещаниям. Но вам также не стоит обижаться на них или упрекать их в преднамеренном обмане. Они могут ошибаться, пребывать в фазе неопределенности или поиска, быть жертвами дезинформации. Лучше дать им время на раздумья.