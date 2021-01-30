Приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется заниматься лечением зубов, особенно с хирургическим вмешательством. От этого состояние ротовой полости только ухудшится.

Нельзя в последний день января крестить мальчиков. В противном случае они вырастут бесплодными, были уверены наши предки.

Лучше не назначать на этот день свиданий — они окончатся плачевно. Если же 31 января сделать предложение руки и сердца, можно обречь себя на несчастливый брак.

Не следует заниматься делами, требующими точности и скрупулезности — велик риск допустить ошибку и испортить результат долгой работы.

Не стоит 31 января планировать переезд, отдых или смену сферы деятельности — ни тому, ни другому, ни третьему не суждено будет сбыться.

Если сны, увиденные в эту ночь, окажутся неприятными, не нужно пытаться самостоятельно их интерпретировать. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам, поскольку сновидения несут информацию о проблемах психологического характера.