Самые уязвимые места знаков зодиака

Африканские племена являются одними из первых, кто начал обращаться за советами к звездам. Это делает их древний гороскоп одним из самых точным, говорят специалисты.

Отмечается, что огромный вклад в африканскую астрологию внес народ Догона. Именно его представители использовали собственный астрологический метод, до сих пор применяющийся во всех прогнозах африканской системы предсказаний.

Их метод, как правило, опирался на природу. Жители племени обращались к звездам на небе, времени года, дню рождения, а также фазам Луны. Астрологи рассказали о самых уязвимых местах каждого знака зодиака, опираясь на древний гороскоп народов Африки.

Так, люди, рожденные под знаком Отец (с 4 января по 3 февраля), Семья (с 6 марта по 4 апреля) и Сын (с 4 апреля по 5 мая) подвержены стрессу, а представители знака Мать (с 4 февраля по 5 марта) должны прислушиваться к состоянию легких и костей.

Людям, которые родились под знаком Дочь (с 5 мая по 4 июня), следует обращать особое внимание на растяжение мышц и кровообращение, представители знака Дядя (5 июня – 4 июля), Лев (5 августа – 3 сентября), Тетя (4 ноября – 3 декабря) и Слон(4 октября – 3 ноября) чрезмерно активны и не должны останавливаться и лениться.

Ведьмам (5 июля – 4 августа) же, несмотря на их обаяние, может грозить лишний вес, Антилопам (4 сентября – 3 октября) – перепады настроения, а Изобилию (4 декабря – 3 января) – постоянная усталость.