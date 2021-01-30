7 законов жизни, которые приносят счастье в дом

Возможно, многие из вас уже задумывались над тем, что существуют универсальные законы Вселенной, соблюдая которые, мы можем сделать свою жизнь значительно проще и гармоничнее. Итак, о чем идет речь?

1. Мир существует в гармонии. Это значит, что все в нем взаимосвязано и нет никаких берущихся из неоткуда событий. У всего происходящего в мире есть причина, а если ее найти- ситуацию можно изменить. Несправедливости не существует, мы просто можем не знать всех причинно-следственных связей, которые тянутся из глубокого прошлого, но глубокая работа с историей человека может их раскрыть.

2. Все, что нас так или иначе задевает – отражение наших же особенностей. Например, особенно эмоционально мы реагируем на качества людей, которые в себе отрицаем или же наоборот, интуитивно желаем быть рядом с теми, с кем есть общие интересы и ценности. Если обращать внимание на то, что нас раздражает в людях, есть большая вероятность найти у себя непроработанные и отторгаемые качества.

3. Выигрывает тот волк, которого мы кормим – если мы чего-то сильно боимся или же наоборот, чего-то горячо желаем – это происходит. Все зависит от того, где сейчас находится максимум нашей энергии – важно осознать этот момент. И тогда станет понятно, что и почему реализуется в нашей жизни.

4. На любое действие в адрес другого человека необходимо его согласие. Все, что сделано без разрешения – незаконно и будет иметь последствия в виде, например, отвержения предложенной помощи или отсутствия благодарности.

5. Настоящее – результат проработки прошлого опыта и целеполагания будущего. И оно может измениться в любой момент, если работать в каждом из этих направлений.

6. Единственный, за кого мы можем отвечать – это мы сами. Только наши поступки и наши действия в нашей власти. В отношении других мы можем лишь желать и надеяться на определенные решения.

7. Каждый из нас приходит в мир безусловно любимым его Создателем, и никто, кроме нас самих, не вправе нас лишить этой любви, принятия и возможности быть прощенными за совершенные ошибки.

Диана Сабитова