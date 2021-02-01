Не стоит уповать на интуицию — любовный гороскоп на 1 февраля

Сегодня стоит отключить интуицию, а слова любимого сверять с фактами.

Овен ‌‌

Сегодня вечером Овнам важно откликнуться на предложение партнера о встрече или согласиться на диалог: это отличное начало для позитивной перестройки отношений на будущее. Если в вашей паре и так все гладко, настало время уточнить совместные планы и обсудить старые темы в свете новых обстоятельств.

Телец

Тельцов жизнь вынуждает принимать во внимание не только свои чувства, но и личные цели и внешние обстоятельства - например, новые должностные нагрузки. Тельцы, пребывающие в поиске, будут не прочь поискать партнера среди коллег, клиентов или (чем черт не шутит) в «высшем эшелоне» среди начальства.

Близнецы

В любовной жизни Близнецов идет новый многообещающий этап, и нет ничего страшного, если он начнется с отката назад. Возможно, вы встретите прежнего поклонника, другими глазами взглянете на друга-иностранца или откроете новые привлекательные стороны в человеке, который является для вас авторитетом.

Рак ‌‌

Сегодня вечером Ракам не стоит заранее бояться перемен в своей личной жизни. Некоторые из них будут хорошими и даже, внезапно, вдохновляющими. Вместо грубого разрыва шаблона, вы получите приятный сюрприз. Но мелкие меры предосторожности не помешают, ведь даже позитивный поворот может стать шоком.

Лев ‌‌

Сегодня вечером Львы под сильным обаянием партнера. Неудивительно, что они жаждут произвести неизгладимое впечатление на него и, если повезет, затмить соперника. Не обольщайтесь эффектным стартом романа или внезапным камбэком бывшей пассии: вас ждут неожиданные повороты диалога, новости и сюрпризы.

Дева ‌‌

Вечером звезды советуют Девам выразить свои чувства чуть иначе, чем всегда. Можно сделать пассии необычный подарок или оказать мелкую, но приятную дружескую услугу. Необычная забавная ситуация спровоцирует в полезном знакомстве или рядовой служебной симпатии новый поворот с романтическим уклоном.

Весы ‌‌

Этим вечером судьба дает в руки Весам мирное, но мощное оружие, с помощью которого они легко могут вывести на более высокий уровень нынешний роман или заново создать платформу для своего личного счастья (при этом звезды советуют не пренебрегать имеющимся заделом, например, знакомством из прошлого).

Скорпион

Сегодня звезды мягко ставят Скорпионов перед фактом: меняй отношение к любви или надолго останешься без оной. Этот ультиматум судьбы может принять форму оригинальных причуд прежней пассии или шокирующих требований новой. Чем сильнее влечение и теснее союз, тем больше от Скорпиона требуется жертв.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не проявлять излишнего нетерпения в любви утром: в это время фортуна не на их стороне. Зато вечером успех превзойдет все ожидания. Если собственного обаяния и везения окажется недостаточно, помогут друзья - например, организуют «нечаянную» встречу на вечеринке.

Козерог

Сегодня успех в любви вероятнее у Козерогов, открытых веяниям времени, готовых строить отношения с противоположным полом на новой экономической и этической платформе. Консерватизм же, столь свойственный типичным представителям этого знака, отбросит их в прошлое и заставит искать прошлогодний снег.

Водолей

Водолеям стоит назначить на сегодняшний вечер свидание - или не уходить от встречи, если получено романтическое приглашение. Это отличный момент для того, чтобы привлечь к себе внимание нового человека или вернуть интерес со стороны того, с кем вы в ссоре. Расстояние и стиль общения роли не играют.

Рыбы ‌‌

День значим для Рыб, ищущих себе пару на сайтах знакомств. Если старые методы разочаровали, нужно менять подход. Вечер - самое время сменить канал связи или формат общения. Не забывайте о сетевом романтическом этикете и новых правилах игры, иначе будете для потенциальных кандидатов невидимкой.