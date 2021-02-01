Обходим острые углы отношений — гороскоп на 1 февраля

20-21 лунные сутки. Утром Луна в Деве советует заниматься рутинными мелочами.

Важные шаги лучше планировать на вечер: в это время аспекты Луны, вступившей в Весы, охотно дадут зеленый свет всякой мирной законной инициативе, а ингрессия Венеры в Водолей поможет в любом новшестве узреть лишний жирный плюс. Удастся обойти острые углы отношений, найти в них баланс и наметить путь их оптимизации на будущее. Будет легко привлечь внимание, получить ресурс или выторговать уступку, если соблюдать этикет, иметь мирные намерения и выдвигать достойное встречное предложение. Но детали еще потребуют переговоров и уточнений.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овнам лучше заняться рутиной: служебными мелочами, домашними хлопотами. Если донимают болезни, для лечения также стоит найти время утром. Вечер создаст условия для оптимизации личных и социальных отношений (особенно, брачных, дружеских и профессиональных). Не бойтесь возврата к давней теме: такой диалог нужен для будущего, старые темы пора рассмотреть под новым углом.

Телец

Для Тельцов спокойнее первая половина дня: в это время у них будет больше возможностей организовать мелкие текущие дела по собственному усмотрению. Вечером важно ладить с коллегами, помощниками и клиентами, сразу выстраивая с ними гармоничные долгосрочные отношения (тот же совет верен и при контакте с начальством): взаимная симпатия поможет дипломатично обсуждать самые сложные насущные вопросы.

Близнецы

В начале дня у Близнецов мало свободы. Многим из них придется остаться дома, заняться нелюбимой служебной рутиной или просто чего-то выжидать (идеи, сигнала, вдохновения). К счастью, во второй половине суток все наладится и вечер пройдет куда более гармонично и многообещающе, чем утро. Возможно, вы вновь встретитесь с авторитетным человеком, далеким знакомым или прежним объектом своих симпатий.

Рак ‌‌

В первой половине дня мысли многих Раков будут заняты деталями полученной информации. Она будет вдохновляющей, но иногда и пугающей, кое-что в ней пока останется неясным. Вечер смягчит тревоги, так как в ситуации найдутся не только настораживающие, но и приятные моменты. Возможно, у вас появится шанс получить выгоду или обновить дом, станет дружелюбнее ваша новая компания или близкое окружение.

Лев ‌‌

Мелкие дела Львам лучше перенести на утро, чтобы вечером они не отвлекали от главного. Обстоятельства дадут вам шанс социализации в новом качестве, помогут возобновить диалог, подскажут приемлемый образ или баланс в отношениях, как страховку от сюрпризов. Можно успешно выступить в новой роли перед старыми друзьями, будущими партнерами, уважаемыми людьми, любимым человеком или широкой публикой.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно считаться со своим здоровьем, но утром и вечером к нему нужен разный подход. В начале дня лучше оставить все как есть (например, не менять лекарство), но вечером не помешает подумать, что можно оптимизировать. Также, будет полезно пересмотреть прежний подход к деньгам, услугам, выбору покупок, персоналу, служебным симпатиям. Возможна оригинальная находка или удачный обмен.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше отложить все свои инициативы, включая личные, на вечер: победы будут более легкими и приятными. Большинство Весов безошибочно вычислит новую точку баланса в отношениях, выгодную им самим и другим людям, в том числе, старым знакомым. Их дипломатичность и дружелюбие будут дополнены хорошими манерами, вкусом, чутьем на долгосрочный взаимный интерес или на сходное мировоззрение.

Скорпион

Утро Скорпионам стоит начать с оценки активов прошлого. Важно ценить то, что есть, например, оставшихся соратников. Вечер лучше посвятить укреплению новых симпатий: несмотря на трудное начало, они могут перерасти в дружбу. Есть шанс поладить с новым лидером, контролером, хозяином, работодателем, партнером, соседом по территории. Но такая дружба, мир или новое равноправие потребуют от вас жертв.

Стрелец

Стрельцам не стоит рассчитывать на крупный прорыв утром: те или иные помехи будут возводить на их пути незримые преграды. Зато в конце дня все Стрельцы смогут сделать плавный и мощный рывок вперед, въехав в будущее на комфортном ходу. Возможно, им помогут друзья, родственники, зарубежные коллеги, личные симпатии, собственные новые наработки, или их просто возьмет под свое крыло капризная фортуна.

Козерог

Для Козерогов день начнется сравнительно гармонично. Важно не пойти на поводу у привычки и не начать искать удачу там, где ее уже не будет. Новые реальные возможности четче обозначит вторая половина дня - и если вы заинтересованы в успехе (особенно, профессиональном и коммерческом), звезды советуют вам изучить их как можно тщательнее. Не исключен приятный сюрприз, например, аванс или задаток.

Водолей

Водолеям стоит начать день с поиска недочетов и исправления тех из них, что поддаются коррекции. Вечер идеален для привлечения любви и симпатии непосредственно к вашей персоне. А также (если вы лицо публичное и облечены полномочиями) для привлечения ресурсов к вашему проекту, сообществу или идее. Вам удастся вызвать доверие, сбалансировать интересы, смягчить правовую или этическую проблему.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня лучше не делать ставку на старые аргументы и формы диалога. Можно пустить их в ход утром, но без особого успеха. Новые связи и каналы коммуникаций лучше задействовать вечером. В это время сложатся условия для практики в обновленных форматах общения, для посещения сетевых площадок и сообществ, изучения новых законов и освоения нового этикета, изучения спроса клиентуры и аудитории.