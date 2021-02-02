Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

От каких продуктов стоит отказаться в начале февраля

Профиль1 час назад
Фото: depositphotos

Первую неделю февраля астрологи советуют всем провести под знаком умеренности и отказа от излишеств. Это поможет сохранить здоровье.

Овен

Овнам советуют не стесняться и тщательно расспрашивать врачей о назначаемом лечении. На этой неделе вам могут предложить эффективные аналоги привычных лекарств.

Телец

Тельцам рекомендуют не злоупотреблять физическими нагрузками и избегать испытаний на выносливость. Привычные упражнения принесут максимум пользы.

Близнецы

Близнецам советуют заняться тренировкой координации движений. Риск для здоровья могут представлять поездки за рулем.

Рак

Раков ждет неделя стабильного здоровья. Мелкие недуги пройдут в кратчайшие сроки.

Лев

У Львов могут обостриться хронические заболевания. В таком случае им советуют обращаться к врачу – самолечение может пойти во вред.

Дева

Девам лучше расслабляться по поводу и без. Перегрузки в начале февраля противопоказаны.

Весы

Весам советуют отказаться на этой неделе от конфет и выпечки в пользу свежих и замороженных фруктов. Правильный выбор углеводов поможет улучшить тонус организма.

Скорпион

Рожденным под знаком Скорпиона также советуют сократить потребление сахара. Это даст достаточно заметный положительный эффект уже в ближайшее время.

Стрелец

Стрельцам, по мнению астрологов, стоит больше времени проводить на открытом воздухе. Много пользы организму принесут желтые и оранжевые фрукты.

Козерог

Козероги могут столкнуться с повышенным риском пищевой аллергии. Им советуют особое внимание уделить качеству напитков.

Водолей

Водолеям будет особенно необходим свежий воздух. По возможности стоит посетить солярий, соблюдая все меры предосторожности.

Рыбы

Организму Рыб повышенную пользу принесут жирные кислоты. Им рекомендуют добавить в меню максимум морепродуктов.

Последние новости
Индийский гороскоп раскрыл самые везучие знаки зодиака в 2021 году
В феврале четыре знака зодиака ждет резкий поворот в судьбе
Африканский гороскоп раскрыл самые уязвимые места знаков зодиака
Гороскопы

Читайте также

Знаки зодиака, которые уходят сразу и насовсем

Три пары знаков зодиака, обреченных на расставание

Каким знакам зодиака поможет ретроградный Меркурий