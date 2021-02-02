От каких продуктов стоит отказаться в начале февраля

Первую неделю февраля астрологи советуют всем провести под знаком умеренности и отказа от излишеств. Это поможет сохранить здоровье.

Овнам советуют не стесняться и тщательно расспрашивать врачей о назначаемом лечении. На этой неделе вам могут предложить эффективные аналоги привычных лекарств.

Тельцам рекомендуют не злоупотреблять физическими нагрузками и избегать испытаний на выносливость. Привычные упражнения принесут максимум пользы.

Близнецам советуют заняться тренировкой координации движений. Риск для здоровья могут представлять поездки за рулем.

Раков ждет неделя стабильного здоровья. Мелкие недуги пройдут в кратчайшие сроки.

У Львов могут обостриться хронические заболевания. В таком случае им советуют обращаться к врачу – самолечение может пойти во вред.

Девам лучше расслабляться по поводу и без. Перегрузки в начале февраля противопоказаны.

Весам советуют отказаться на этой неделе от конфет и выпечки в пользу свежих и замороженных фруктов. Правильный выбор углеводов поможет улучшить тонус организма.

Рожденным под знаком Скорпиона также советуют сократить потребление сахара. Это даст достаточно заметный положительный эффект уже в ближайшее время.

Стрельцам, по мнению астрологов, стоит больше времени проводить на открытом воздухе. Много пользы организму принесут желтые и оранжевые фрукты.

Козероги могут столкнуться с повышенным риском пищевой аллергии. Им советуют особое внимание уделить качеству напитков.

Водолеям будет особенно необходим свежий воздух. По возможности стоит посетить солярий, соблюдая все меры предосторожности.

Организму Рыб повышенную пользу принесут жирные кислоты. Им рекомендуют добавить в меню максимум морепродуктов.