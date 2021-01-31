Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев или тех, кому вы не рады. В противном случае весь месяц придётся делать то, что не хочется.

Не стоит обрезать волосы — с ними уйдёт и удача. А вот запрета на покраску шевелюры в этот день в народе нет.

Нельзя 1 февраля чаёвничать в одиночестве. В противном случае вскоре можно лишиться союзников или близких.

Первый день февраля плохо подходит для подписания контрактов и прочих договорённостей. Велика вероятность того, что выполнить их не удастся ни одной из сторон.

Не следует 1 февраля надевать темные вещи — только светлые цвета в этот день смогут уберечь от неприятностей.

Сны, увиденные в эту ночь, как правило, сбываются быстро. Считается, что если с утра за окном метель метёт, то сновидение исполнится в этот же день.