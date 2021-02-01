Действуйте открыто и смело — финансовый гороскоп на 2 февраля

Сегодня стоит вести дела с напором и искренностью, трепетным отношением к деталям.

Овен ‌‌

Первая половина дня у Овнов складывается благоприятно для профессионального обучения и контактов. Можно договариваться о сотрудничестве, активно подключая свои деловые связи. Однако после полудня вы можете столкнуться с неожиданностями. Не забывайте о соблюдении техники безопасности на производстве – возможны технические сбои и случаи производственного травматизма.

Телец

У Тельцов этот день благоприятствует выполнению проектно-конструкторских работ и составлению бизнес планов. Вы можете почувствовать в себе дар предвидения и будете улавливать основные тенденции, предвидеть наперед некоторые события. Вместе с тем сейчас не лучший день для контактов с вышестоящим начальством. Безработным вряд ли удастся найти подходящий вариант трудоустройства.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют строже относиться к соблюдению трудовой дисциплины. Опоздание на работу или отсутствие в течение длительного времени на рабочем месте может стать причиной неприятностей. Возможны административные взыскания и штрафные санкции. Постарайтесь настроиться на целеустремленную деятельность и не отклоняться от запланированной работы.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют максимум внимания уделить вопросам личностного развития и самосовершенствования. Ведь только вы сами, ваши знания и умения, являетесь главным источником профессиональной реализации. Удачное время для тех, кто имеет отношение к туризму, дальним поездкам, юриспруденции, преподавательской деятельности. А вот от финансовых спекуляций пока лучше воздержаться.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день может быть связан с нарушением договорных отношений. Если вы работаете в паре с партнером, то не следует всецело полагаться на его исполнительность и пунктуальность. Не следует делегировать свои полномочия кому либо. Могут возникать сложные моменты в сфере услуг. Некоторые клиенты могут внезапно и немотивированно отказаться от предварительно согласованного заказа.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам стараться как можно меньше разговаривать на работе на посторонние темы. Если вы работаете с клиентами, то старайтесь говорить только по делу. Иначе есть риск потерять много времени впустую. Также вы можете испытывать трудности в сохранении самообладания и удержания нервной системы в равновесии. Излишняя торопливость и эмоциональность может помешать в деловых контактах.

Весы ‌‌

Весам сегодня рекомендуется не строить отдаленных планов на будущее и сосредоточиться на текущих практических вопросах. Положительный результат от работы будет только в том случае, если вы будете много и интенсивно трудиться. Отношения с коллегами по коллективу складываются конструктивные. Лучше всего этот день складывается для тех работников, которые занимаются обслуживанием техники, машин и механизмов.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть склонны излишне эмоционально реагировать на те или иные события, что не всегда положительно сказывается на результатах деятельности. С одной стороны вырастет ваша самооценка и творческий потенциал – это хорошо для тех, кто имеет творческие или свободные профессии. С другой стороны некоторые ваши поступки могут восприниматься деловыми партнерами как признак ненадежности и непоследовательности.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отказаться от принятия интуитивных решений. Возможно, интуиция в этот раз обманет вас, и вы можете ошибиться в важном деле. Рекомендуется отложить на другой день запланированные поездки и встречи. В противном случае вы можете потерять напрасно время и не добиться желаемого результата. Не следует доверять случайным знакомым. Преуспеют фрилансеры.

Козерог

Козероги смогут добиться успехов, если главные усилия в работе приложат во второй половине дня. Это наиболее удачное время для аналитической работы с информацией, обучения, приобретения новых профессиональных навыков. Не пренебрегайте новинками информационных технологий. Вместе с тем, бизнесменам может не хватить оборотных средств. Не давайте и не берите денег взаймы.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется отказаться от карьерных амбиций. В этом случае вы сможете избежать неприятностей. Дело в том, что ваше начальство может в некоторых вопросах повести себя крайне непоследовательно, руководствуясь не логикой, а эмоциями. И если вы будете находиться постоянно на виду, то начальственный гнев может упасть на вашу голову. Гораздо правильнее спокойно и без лишних разговоров делать свое дело.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, в которых вы имеете возможность самостоятельно принимать ключевые решения. Открытый и смелый стиль поведения, прямолинейные и напористые действия – все это поможет вам добиться поставленных целей. Успех в делах во многом будет зависеть от уровня вашей квалификации.