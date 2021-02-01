Учитесь на чужих ошибках — любовный гороскоп на 2 февраля

Сегодня полезно наблюдать за чужими отношениями и ошибками в них.

Овен ‌‌

Сегодня тон общения Овнам задает партнер. В прочных парах актуален конструктивный разговор о будущем. На первом свидании не придется искать тему для беседы: найдутся общие друзья, авторитеты или приоритеты. Свободные Овны могут встретить пару в формирующейся группе по мега-популярному увлечению.

Телец

Влюбленным Тельцам сегодня может создать дискомфорт их новый образ. Звезды советуют расслабиться и подсказывают, что важнее формального «правильного» имиджа симпатия окружения: популярность в коллективе, внимание начальства и уважение коллег автоматически добавят вам обаяния и в глазах партнера.

Близнецы

Сегодня флирт, симпатия и личная переписка выполняют для Близнецов побочную информационно-образовательную функцию. Многие Близнецы используют все это для получения знаний, тренинга в иностранном языке или налаживания связей. Но и чувства не забыты, ведь Близнецы сейчас - заправские романтики.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам придется стать дипломатами в давних союзах, так как их партнеры несколько не в духе. Намного проще им будет в новых романах: в них отсутствуют старые обиды и у обеих сторон больше свободы. Впрочем, типичный Рак вполне может тосковать по прежнему сценарию, где он - несчастная жертва.

Лев ‌‌

Сегодняшнее свидание для Львов - уникальный шанс. Не отказывайтесь от оригинального подарка или продолжения знакомства. Будьте на высоте и оправдывайте надежды, даже если это нелегко. Но будьте честны и не держите неинтересного вам человека во френдзоне: за такую игру он может вам позже отомстить.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам поддерживать контакт с тем (той), кто им симпатичен, особенно, если это коллега. Стечение обстоятельств может превратить вас в его (ее) помощника или консультанта - а от этой роли, при должной сообразительности с вашей стороны, недалеко и до романтического общения.

Весы ‌‌

Влюбленным Весам звезды сегодня пророчат однозначный успех. Даже самые робкие Весы получат то, чего хотят - не сейчас, так в близкой перспективе. Если вы хотите выжать из ситуации максимум, назначьте свидание пораньше, так как пик удачи в делах сердечных в эти сутки приходится на утренние часы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть искушение возобновить разговор с партнером на важную тему. Успех идеи сомнителен: несмотря на логичные аргументы и взаимное желание консенсуса, точку в диалоге поставить не удастся, а красивые теории разобьются о практику. Романтические чувства легко принять за дружеские.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для развития романа, продолжения личного знакомства или восстановления прежних отношений на новом уровне. Если вы заскучали, в общение удастся внести свежую ноту. Если же вы знакомы с кем-то недавно, быстро станет ясно, насколько вам по пути.

Козерог

Влюбленным Козерогам не помешает оценить свои материальные и моральные ресурсы. Однако ключевым вопросом (и потенциальным камнем преткновения) сейчас является их личная система ценностей: при ее явном несовпаде с системой ценностей партнера отношения обречены и вряд ли стоит тратить на них время.

Водолей

Сегодня Водолеи способны убедительно донести до пассии свои мысли, переживания и убеждения. Ни расстояние, ни язык общения, ни культурный барьер не станут для них помехой. Многим Водолеям помогут их личные таланты, харизма и высокий персональный статус в области, к которой неравнодушен их партнер.

Рыбы ‌‌

Сегодня одиноким Рыбам нужно владеть нормами общения, принятыми в Сети - в противном случае, им не стоит активно флиртовать онлайн или создавать свою анкету. Лучше понаблюдать за чужими успехами: это не только забавно, но и поучительно. В постоянном союзе важен доверительный дружеский разговор.