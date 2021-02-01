Обсуждаем горячие темы — гороскоп на 2 февраля

21-22 лунные сутки. Сегодня среди аспектов Луны в Весах почетное место занимает сходящийся тригон к ретро-Меркурию, приглашающий к интенсивным коммуникациям и повторным обсуждениям популярных тем.

День удачен для собраний, опросов, переговоров, исследований, благоприятен для научных, политических, юридических и иных дискуссий, для учебных и просветительских мероприятий, пояснений, дополнительных публикаций, прослушивания подкастов, повторного сбора сведений. Самое время возобновить контакт, вникнуть в исследуемый предмет, задать дополнительный вопрос, перепроверить расчеты, обратиться к партнеру или наставнику.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не стоит избегать переговоров, вечеринок, конференций и других мероприятий: они не мешают их личной жизни и помогают быть в курсе новостей. День хорош и для целевых встреч, и для свободных дискуссий. Познавательные диалоги с другими людьми (друзьями, популярными персонами, представителями организаций) позволят увидеть многое в ином ракурсе и оставить за бортом былые разногласия.

Телец

Сегодня Тельцам поможет дружелюбие, умение вызвать симпатию у начальства, коллег, клиентуры, персонала. Новый имидж и приятные манеры упростят любую задачу, от записи к врачу и выбора компьютерного приложения до пополнения профильной базы знаний (особенно, в сфере права или дизайна). Многие контакты еще получат продолжение: может наметиться повторное совещание, затянуться оформление документа.

Близнецы

Близнецам день дает карт-бланш на расширение кругозора, общение с учителями, учениками, зарубежной аудиторией, авторитетными людьми. Вынужденная пауза помогает усвоению знаний, формированию мировоззрения и коррекции стиля общения, позволяет разобраться в новых людях, идеалах и личных симпатиях, в предмете исследований. Если впереди путешествие, самое время подробнее изучить его план и маршрут.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам придется быть приветливыми, дипломатичными и общительными - иного способа остаться в курсе новостей и быть защищенными у них нет. Звезды советуют поддерживать приятное общение не только во внешнем мире, но и в близком кругу, ладить с семьей, коллегами по цеху и общей территории. Не стоит поминать прошлые обиды: они мешают стать сплоченной командой и вместе противостоять трудностям.

Лев ‌‌

Львам сегодня нежелательно уклоняться от целевых переговоров, ответственных выступлений и важных личных свиданий без веской причины. Стоит преодолеть ради них «страх сцены», робость перед влиятельным собеседником или плохое самочувствие. Не время для интриг, обид или стеснительности. Лучше не разочаровывать того, кто любит вас, заинтересован в партнерстве, нуждается в вашем обществе или мнении.

Дева ‌‌

Сегодня Девы настроены на обсуждение деталей, к чему их может подталкивать материальная ситуация, состояние здоровья или обстановка на работе. Возможен интерес к теме услуг, сотрудничества, связи. Может потребоваться финансовая, правовая, дизайнерская или фармацевтическая консультация, подсказка от коллег или общение с персоналом учреждения. Возможна покупка мелочей, которая ранее откладывалась.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам действовать в своих интересах (либо в интересах близких лиц и важных проектов) как можно раньше, так как пик везения придется на утро. Но и оставшаяся часть суток плодотворна - особенно, если на повестке общение, учеба, литературное творчество или интеллектуальное хобби. Этот день позволяет глубже обдумать стратегические детали образа, текста, программы или сценария.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужна дипломатичность, лояльность, договороспособность. Важно понимание духа времени и сути новых законов (особенно, установленных дома, в социуме и в группе друзей). День заставит вернуться к неоконченному разговору или стать его свидетелем. Многим Скорпионам придется согласиться с тем форматом дружбы, справедливости и равенства, который им в данный момент предлагается.

Стрелец

Стрельцам этот день помогает в общении, поиске единомышленников и развитии отношений. Если вы кого-то потеряли из виду, пора заново наладить контакт: ваше желание возобновить дружбу, роман или работу над идеей наверняка взаимно. Возможны сообщения от друзей, любимых и партнеров, либо вести о них от третьих лиц (родни, общих знакомых). Наиболее удачно утро: в это время возможен счастливый случай.

Козерог

Сегодня Козерогам важны материальные и правовые нюансы их карьеры и планов. Может требоваться дополнительный сбор фактов о товаре, работодателе, сервисе или услуге. Актуальны совещания с покупателями, продавцами, поставщиками, заказчиками, партнерами, коллегами. Может представить интерес потенциальная доходность бизнеса или вложения, оценка бюджета нового проекта или его программного обеспечения.

Водолей

Сегодня Водолеям легко транслировать свои идеи, держать связь с учениками и последователями. День способствует возобновлению дискуссий, благоприятствует дистанционному обучению и контакту с иностранцами, помогает в политической, журналистской, переводческой, юридической, научной, преподавательской, просветительской карьере, в прохождении повторных тестов, при восстановлении знаний и документов.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы чувствуют себя превосходно, если поднаторели в сетевом этикете, программировании, иностранном языке. Также, день пройдет хорошо для Рыб, вхожих в «святая святых» интересующего их дела - либо имеющих свою компанию единомышленников, где можно свободно выражать свои мысли и просить совета. Остальным Рыбам придется довольствоваться изучением новостей и наблюдением за чужими дискуссиями.