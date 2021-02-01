Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в этот день

Запрещено выходить из дома после захода солнца или возвращаться в жилище слишком поздно. Считается, что нечистая сила может запутать следы так, что путник не сможет найти дорогу назад.

Ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденные деньги, особенно мелочь. У того, кто ослушается этого запрета, могут начаться большие финансовые проблемы.

Не стоит игнорировать предчувствия. 2 февраля интуиция будет обострена — через неё необходимо проводить даже самые логичные аргументы.

Не рекомендуется пускаться в путь в грязной обуви — удачи не будет. По этой же причине лучше не надевать сильно поношенную одежду.

Любые крупные покупки лучше отложить на другой день — или толку от приобретённого товара не будет, или он окажется бесполезным, или некачественным.

Сны в эту ночь особой роли играть не будут. Лишь отсутствие сновидений должно вас порадовать — значит, организм отдохнул и набрался сил.