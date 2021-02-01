Смело рискуйте — финансовый гороскоп на 1 февраля

Сегодня стоит рисковать и ввязываться в финансовые авантюры — все выгорит.

Овен ‌‌

У Овнов первый день февраля складывается благоприятно для всестороннего и разнопланового делового сотрудничества. Вы сможете успешно договариваться о делах с самыми разными людьми, вести переговоры, выполнять заказы, находясь с клиентами в непосредственном контакте. Вы будете хорошо чувствовать людей, их настроение, намерения и при этом сможете поддерживать гармоничные деловые отношения.

Телец

Этот день сулит Тельцам успехи в профессии. Наиболее успешные виды деятельности – ремонтные работы, отделка помещений, установка и монтаж технического оборудования. Складываются теплые отношения с коллегами по трудовому коллективу и взаимопонимание с начальством. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня появится вполне приемлемый вариант.

Близнецы

У Близнецов сегодня прекрасный день для повышения уровня квалификации. Вы можете почувствовать усиление интеллектуальной активности и стремление к знаниям. Свойственное вам качество любознательности сегодня проявится в полной мере с положительной стороны. В профессии преуспевают те, кому приходится в своей работе использовать творческий подход и заниматься решением нестандартных задач.

Рак ‌‌

Раки имеют сегодня неплохие шансы для реализации своих идей по улучшению условий труда на рабочем месте. Ваши инициативы найдут одобрение и поддержку в трудовом коллективе. Начальство также склонно будет прислушаться к вам, поэтому ваши обращения с просьбами и предложениями не останутся незамеченными. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством.

Лев ‌‌

Львы, проходящие обучение на курсах по повышению квалификации, будут себя вполне комфортно ощущать в стенах учебного заведения. Можете обращаться по любому интересующему или непонятному вопросу – вам всегда помогут, подскажут, объяснят. В профессиональной деятельности ваша сила – в умении находить взаимопонимание с окружающими. Удачно проходят консультации и короткие деловые поездки.

Дева ‌‌

Девы смогут добиться успеха в профессиональной деятельности в том случае, если будут настроены на интенсивный труд. В целом у вас в этот день не будет возникать никаких проблем, работа пойдет успешно, всё будет получаться так, как вы хотите. Старайтесь использовать благоприятность момента и наращивать темп работы – так вы сможете сделать больше, чем планировалось.

Весы ‌‌

Весам в сегодняшней работе будет помогать оптимистический настрой и творческое отношение к делу. У вас может быть творческий подъем, возникнут множество ценных идей, которые потребуют немедленной реализации. Хорошо поработают парикмахеры, стилисты, актеры, художники, музыканты, консультанты. Можно экспериментировать и усовершенствовать что-то в своей профессии.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют сосредоточиться на том, чтобы доводить до конца ранее начатые проекты – это как раз то, что у вас будет получаться лучше всего. Вы сможете значительно продвинуться в делах, если имеете удаленную работу на фрилансе. Возрастает положительная роль родственников и членов семьи в вашей профессиональной деятельности.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся преуспеть в делах, связанных с интеллектуальной деятельностью: в контактах, поездках, в работе с информацией. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание с людьми. Это способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий.

Козерог

Козероги известны своей практичностью и целеустремленностью. И сегодня прекрасный день для достижения поставленных целей. Вышестоящее руководство может всячески поддерживать и продвигать вас. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для выполнения плановых заданий. Уровень доходов, равно как и производительность труда, а также ваше профессиональное мастерство будут неуклонно расти.

Водолей

Для Водолеев важным условием успеха в делах является самостоятельность в принятии тех или иных решений. Если вы можете действовать по своему усмотрению, то этот день запомнится вам как один из самых результативных. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, туризму, перевозкам грузов и рекламе. Ваш авторитет и деловая репутация значительно укрепится.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется в этот день смелее идти на финансовые риски в работе, если того требует складывающаяся ситуация. В этот день вы будете удачливы в деньгах. Особенно это относится к работникам банков, бухгалтерий, и тем, кто является материально ответственным лицом и может распоряжаться чужими финансовыми ресурсами. Можно брать ссуды в банке, заниматься решением вопросов наследования имущества.