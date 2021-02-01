Сегодня поговорим о том, как знаки зодиака реагируют на перемены.

Разумеется, не на те, которые сами же и инициировали, тщательно продумав и морально к ним подготовившись, а на внезапные, по воле обстоятельств, свалившиеся как снег на голову.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны перемены, можно сказать, нежно любят, они для них — вызов, возможность в сотый раз доказать всему миру, что они обалдеть как круты и легко справляются с любыми неожиданными сюрпризами судьбы. Нет, безусловно, они и понервничать могут, и непредсказуемость их слегка пугает, однако кайфа от очередного шанса устроить свою жизнь как-то по-новому все-таки больше. Они достаточно быстро берут ситуацию под свой контроль, начинают выстраивать подходящие случаю связи и взаимоотношения, короче, виртуозно творят свою следующую реальность.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы к любым переменам относятся с подозрением, им все изменения в текущей реальности даются очень тяжело в моральном плане, потому что вырывают из зоны комфорта и вынуждают отказываться от того, к чему они привыкли и даже привязались. Но это не значит, что они впадают в панику и перестают соображать. Отнюдь. Они, чуть-чуть понегодовав, тут же начинают выискивать пути и способы использовать сложившуюся ситуацию с максимальной для себя материальной выгодой. И, как правило, находят. Более того — несколько разных.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы чаще всего сами регулярно устраивают себе и своей жизни встряски резкими переменами, поэтому неожиданные повороты судьбы и изменения текущей реальности для них повод скорее для радости, чем для огорчения, ведь можно «легально сменить курс» и не оправдываться перед окружающими. И только если у представителя этого знака в данный конкретный момент просыпается тяга к стабильности (а такое бывает после 35), смена картины мира либо пускает псу под хвост все благие намерения, либо напрочь и надолго выбивает его из колеи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки чаще всего любые перемены во внешних обстоятельствах предчувствуют благодаря своей феноменальной интуиции, а потому, если не удается их избежать, успевают к ним подготовиться, что в результате несколько скрашивает для них дискомфорт от происходящего. Если же говорить об испытываемых ими эмоциях, то изменение в текущей реальности они почти радостно приветствуют только в юности, когда в них бродит дух неприкаянного бунтарства, когда они ищут себя, а вот потом каждая смена привычной картины мира вызывает болезненные ощущения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы в качестве реакции на внезапные изменения текущей реальности сначала истерят, ведь что-то произошло без их царского повеления, а потом начинают думать. И додумываются-таки до того, как использовать ситуацию к максимальному своему удовольствию. О выгоде как таковой они не помышляют, их больше интересует собственный психологический и физический комфорт, возможность без моральных потерь интегрироваться в перемены, а те, кто постарше, еще и анализ происходящего проводят, который потом ой как учитывают в дальнейшем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы к внезапным переменам относятся как к неизбежному злу и где-то на периферии сознания всегда к ним готовы. Столкнувшись же с ними, сначала тщательно анализируют ситуацию, ищут дополнительную информацию, вырабатывают несколько стратегий — основную и пару-тройку запасных — и только потом начинают выстраивать свою персональную действительность в соответствии с происходящим. Благодаря такому подходу они чаще всего выигрывают от смены картины мира гораздо больше остальных.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы перемен боятся, ведь они лишают их душевного равновесия, заставляют нервничать, принимать срочные решения, делать выбор и брать на себя дополнительную ответственность. У них низкая адаптивность, они теряются в незнакомых обстоятельствах, но есть у них и козырь — люди, которые их окружают; именно благодаря друзьям, знакомым, родственникам представителям этого знака удается не только справляться с изменениями в картине мира, но и делать это без особых потерь, а иногда даже и с прибылью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы на внезапные перемены реагируют нестандартными действиями. У них внутри все может замирать от ужаса, но это не мешает им принимать резкие, своевременные и, главное, весьма удачные решения, при которых смена картины мира приносит им не разрушение привычного существования, а какие-то дополнительные бонусы. Они мобилизуют все свои внутренние резервы и действуют, даже если хочется забиться в дальний угол и повыть. И, кстати, чем неприятнее для них ситуация, тем эффективнее их противодействие происходящему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любые внезапные перемены принимают спокойно и даже философски, они без особых моральных потерь подстраиваются под незнакомую действительность, ухитряются и в самых непростых обстоятельствах находить плюсы: интересные для себя возможности, перспективные пути, повод для расширения своего горизонта. Они тут же обзаводятся очередными знакомствами, налаживают дружеские связи, а порой, становясь лидерами в новом для себя сообществе, умудряются со своими адептами весьма эффектно «прогибать» под себя не устраивающую их ситуацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги внезапных перемен не любят и перманентно стараются себя от них обезопасить, чтобы не пришлось заново выстраивать деловые связи и свою персональную картину мира. Однако если изменения все-таки случаются, представители этого знака тут же начинают создавать свою новую вселенную, в которой, уж будьте уверены, всяческих плюшек и выгод окажется не меньше, чем в предыдущей. Но они никогда не прощают тех, кто стал вольным или невольным виновником краха их прошлой реальности, даже если в результате им удается устроиться гораздо лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Так как у самих Водолеев второе имя — спонтанные метаморфозы, они на смену картины мира реагируют весьма позитивно и тут же начинают с любопытством осваивать и обживать новую для них реальность, оставив позади все, что было, и не опускаясь до сожалений. Они не тратят время на рефлексии и сентиментальные воспоминания, а радуются возможности еще больше расширить свои горизонты, испытать себя, обустроить очередную собственную вселенную. Кстати, чаще всего они и других заражают своим оптимизмом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы перемены ненавидят. Они до последнего цепляются за то, что было, стараются сохранить привычную картину мира, причем даже в том случае, если она неидеальна и не очень-то их и устраивает. Им крайне тяжело принимать любые изменения текущей реальности, они долго обращаются к воспоминаниям об утраченном, пытаются отыграть назад обстоятельства, чтобы вернуться в прошлое. И только в двух случаях внезапные перемены воспринимаются почти безболезненно — тогда, когда внутренний мир важнее внешнего (писатели, художники), и тогда, когда рядом человек, чья судьба ставится выше собственной.