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Астролог назвал удачные дни для автолюбителей

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 1 по 7 февраля.

Понедельник — благоприятный день для ремонтов кузова, днища, выхлопных труб, езда не должна доставить проблем.

Вторник и среда благоволят поездкам с коммерческими, праздничными целями, исключение — малоэффективный вечер среды.

Четверг и пятница имеют признаки напряжения для автолюбителей, в четверг желательно оставлять себе запас времени, чтобы избежать спешки.

Суббота также содержит риски, но уже другого плана — повышена вероятность штрафов за нарушения ПДД, нужно быть осторожнее при выезде со дворов или во двор, в гараж, в пространство, где много снега.

Воскресенье — более спокойный для всех водителей день, он подходит для дальних рейсов.

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