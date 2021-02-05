Когда друзья не заменят психолога

Для многих людей обращение к психологу — невыполнимая задача.

Мы не привыкли решать проблемы в кабинете специалиста, считая психологов и других специалистов, отвечающих за наше душевное равновесие, блажью.

Вместо этого мы выливаем весь негатив из своей жизни на друзей и родных, искренне полагая, что станет легче. И все же друг не способен решить большинство проблем просто потому, что он и не должен их решать.

Мы решили собрать причины, по которым хороший друг не всегда может оказаться хорошим «психологом».

Психолог заинтересован только в работе с вами

Отношения психолога и его клиента строятся исключительно в рабочем ключе. Среди клиентов встречаются довольно интересные люди, которые могут привлечь психолога, он ведь тоже человек со своими увлечениями, однако переходить грань не имеет право ни один специалист — так нарушается весь процесс, направленный на помощь данному человеку. Психолога с его клиентом не могут связывать ни дружеские, ни побочные рабочие, ни тем более интимные отношения. В то же время друг или родственник всегда имеет свои интересы и мотивы, не обо всем можно рассказать даже близкому человеку в страхе потерять личный контакт.

Специалист не будет сплетничать

Основным моментом является отсутствие общих знакомых. Как и врач, психолог просто не имеет права распространяться о темах беседы с вами и другой личной информации, даже если на этом будут настаивать родственники. Ни одно слово не может «выйти» за дверь кабинета. В случае с близкими друзьями, мы всегда фильтруем то, что хотим сказать, в итоге весь смысл терапии сходит на нет, так как откровенность — залог качественной терапии.

Вас не будут обесценивать

Почему-то мы привыкли считать, что фразы вроде: «Не раскисай!», «Ты же мужик!», «Держись!» должны решить все проблемы человека, обратившего за помощью. Друг или родственник в такой ситуации интуитивно пытается поддержать и помочь, на деле же эмоции и все чувства просто обесцениваются, нам становится еще хуже, чем было. Настоящий профессионал никогда не скажет ничего подобного и уж точно не станет перебивать. Еще один плюс в копилку психолога.

Друг может сделать еще хуже

Что уж скрывать, многим нашим друзьям самим требуется психологическая помощь, да и общение с человеком само по себе искусство. Когда появляется проблема психологического характера, важно четко понимать, что стало причиной, какие «узлы» в сознании необходимо «размотать», как действовать в случае непредвиденной реакции на те или иные слова. Близкий друг может оказаться человеком, который в ответственный момент беседы может повести себя совершенно неправильно, тем самым углубив вашу проблему и не только не поможет ее решить, но и создаст новые трудности для специалиста в ее решении.

Кроме того, не исключено, что в вашем окружении есть токсичные люди, которым просто доставляет удовольствие манипулировать другом — эта ситуация самая опасная. Именно поэтому, задумываясь о том, рассказывать другу о личной проблеме или же обратиться к психологу, постарайтесь сделать выбор в пользу второго.