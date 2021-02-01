Астрологический бизнес-прогноз с 1 по 7 февраля

В понедельник, 1 февраля, Венера переходит из земного знака Козерог в воздушный знак Водолея, при этом делает добрый аспект к Луне в Весах (гармоничность и любезность).

Хорошо для женщин: развивает такие качества, как красоту, нежность, сочувствие и чуткость. Так же это время благоприятно для деловых встреч, свиданий, для решения финансовых вопросов, особенно для знаков воздуха: Близнецов, Весов и Водолея.

Солнце всю неделю продолжает оставаться в напряженном аспекте с Марсом, а потому напряженность и раздражение еще будут витать в воздухе. В феврале Сатурн (государство, ограничения) в напряженном аспекте с Ураном (сеть Интернет, свобода): начиная с 7.02 могут быть серьезные перебои и отключения в интернет-пространстве (не без участия госорганов).

На этой неделе (начиная со среды) финансовые рынки может ожидать серьезная турбулентность. Всему виной квадратура Венеры в соединении с Сатурном к Урану. Напряжение будет сохраняться весь февраль. Рубль может оказаться под серьезным давлением.

С февраля политическая система России (возможно, неожиданно для себя самой) может начать переживать глубокие перемены. Наступает время структурных перемен, начнут отваливаться старые кадры, изжившие себя.

В среду, 3.02, ближе к вечеру, Луна переходит в эмоционально яркий знак Скорпиона. И тут же нас ожидает перигей Луны. Напомню, что в такие моменты обостряются восприятие, эмоциональность и ревность в личных отношениях. Шекспир очень точно описал влияние перигейной Луны. Примером стал Отелло, который именно под такой Луной задушил Дездемону («Влияние Луны. Она, как видно, не в меру близко подошла к Земле и сводит всех с ума»).

Начиная с четверга повышена вероятность техногенных катастроф и аварий. Возможны природные катаклизмы, сход снежных лавин. Особое внимание нужно обратить на дамбы и плотины. Аварийные ситуации могут произойти и на космической станции, а также в горнорудной и газовой отраслях. Нештатные ситуации могут возникнуть на электростанциях, скорее всего, по причине изношенности (устаревшее) – всему виной Сатурн.

Напомню, что с субботы, 30.01, наступил период ретроградного Меркурия (до 22.02), поэтому начинать новые дела, заходить в важные переговоры, запускать бизнес или проекты в этот период опасно. Хорошо бы пересмотреть уже текущие проекты или вернуться к тому, что давно требует изменений или завершения.

Будьте очень аккуратны на этой неделе на дорогах, особенно в выходные.

Бизнес-прогноз для всех знаков зодиака

Овен. Неделя пройдет в активном режиме, особенно ее начало. Главные вопросы для вас лежат в финансовой сфере. Если вы думали о кредите, то лучше решить это на убывающей Луне (с 1.02).

Телец. Неделя может быть немного нервной. Сейчас по вашему знаку зодиака идут планеты Марс и Уран. Перенапряжения помогут избежать работа и спорт, а если вы проявите понимание к своим близким, то все пройдет гораздо спокойнее.

Близнецы. Неделя может быть яркой на события, возможно, вам захочется романтики, а еще – облагородить дом красивыми вещами. Выходные лучше провести с пользой для себя, например посетить спа-салон.

Рак. В начале недели хорошо бы уделить время своему внутреннему состоянию, в середине – важно сохранить эмоциональный баланс, а в конце недели найдите время и наведите порядок в своих финансах и будьте аккуратны с тратами.

Лев. Лучше не проводить важных переговоров и не планировать подписание договоров, может что-то пойти не так или вовсе сорваться. Особенно обратить на это внимание тем, кто родился в I и III декадах.

Дева. Тем, кто родился в I и II декадах знака, возможно, захочется резких перемен и действий, но тут важно иметь выбор и действовать обдуманно. Девам III декады пока лучше набираться сил, заняв позицию наблюдателя.

Весы. Пришло время подумать о своих источниках дохода. Удачное время, чтобы пересмотреть свои расходы или условия и проценты по кредиту, а может быть, вы найдете дополнительную возможность для заработка или вам окажут финансовую поддержку.

Скорпион. Начало недели может пройти на повышенном эмоциональном фоне, а затем хорошо бы уделить время финансам, карьере и здоровью. Постарайтесь не выяснять отношения на работе.

Стрелец. Возможно, вам сейчас кажется, что вас перестали понимать, но это не так, просто пришло время, когда нужно уделять больше времени себе любимым, а не жить жизнью других людей. Подумайте об этом.

Козерог. Важно не поддаваться эмоциям. И хотя трезвость рассудка – это ваша сильная сторона, тут особый случай. Было бы не плохо поехать отдохнуть, а если не получается – можно расслабиться с пользой на массаже, к примеру.

Водолей. Нужно запастись терпением и попкорном. Пять планет в вашем знаке зодиака – позиция наблюдателя гораздо безопаснее, главное – не принимать все близко к сердцу. Темы самоуважения, партнерства и семьи будут особо актуальными, отпустите их немного в своей душе и дайте времени время.

Рыбы. Сейчас у вас 12-й эндогенный месяц, а значит, нужно к себе относиться бережнее, без особых физических и эмоциональных перегрузок. Будьте аккуратнее, особенно в выходные дни.