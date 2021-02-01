Как побороть зависимость от соцсетей

Побороть зависимость от социальных сетей можно, если человек признает эту проблему. Об этом рассказал клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

По его словам, многие клиенты говорят, что во время карантина стали больше времени проводить в мессенджерах, социальных сетях и в целом в интернете. Хорс объяснил, что у зависимости есть четкий признак – состояние дискомфорта без объекта или действия, и, чтобы справиться с этим, нужно поменять приоритеты.

"Уйти от позиции "я хочу туда заглянуть" к позиции "я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость". Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться", — пояснил он.

Психолог посоветовал обратиться к инструментальным помощникам, которые показывают, сколько человек проводит времени в той или иной программе. Это поможет контролировать свое время и правильно его распределять.

Хорс также рассказал, что стоит проработать свои зависимости с помощью разбора на листке бумаги. Для этого нужно разделить его на две части: слева написать то, что человек не хочет, а справа – наоборот.

"И, соответственно, "чего я не хочу" — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано "потеря времени", то справа — "время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений". И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть ("мои цели, мои желания") прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей", — заключил специалист.