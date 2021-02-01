Таролог составила прогноз здоровья на 2021 год

Прогноз здоровья на текущий год представила таролог Саона.

Как говорилось с незапамятных времен, в здоровом теле — здоровый дух. В здравом уме, теле и душе — истинное богатство человека. Когда человек в хорошей форме, у него есть силы свернуть горы и исполнить все свои мечты.

Но со слабым или подорванным здоровьем остается зависеть от других даже в самых простых задачах. В 2020 году из-за трагического положения и транзитов планет произошла пандемия коронавируса. Она привела к тому, что жизнь буквально встала на паузу.

Весь мир заинтересован в том, чтобы победить вирус и сохранить здоровое общество. Мы поняли, насколько важно заботиться о здоровье. Пандемия заставила нас глубоко и серьезно задуматься о близких.

Наступивший год должен стать динамичным и ярким для всех. Начало весны идеально подходит для реализации намеченных планов. Июнь благоприятен для Овнов, Раков и Водолеев. Первая декада октября может быть неблагоприятной для Стрельцов, не будет лишним посетить в целях профилактики врача. Не исключены нервные срывы и стрессы у Дев и Козерогов. Вам придется из большого количества целей выбрать какую-то одну и направить все свои силы на ее выполнение. Занятия спортом и фитнес принесут огромную пользу здоровью.

Июнь, июль и август — идеальные месяцы для спорта и другой двигательной активности, например танцев. Кроме того, любые нарушения сна могут регулироваться в этот период именно с помощью физической активности. Не пытайтесь успеть все сразу: в течение года у вас, к сожалению, не получится угнаться за двумя зайцами. Не будьте расточительными и экономьте свои финансы.

В октябре существует небольшой риск частых инфекций, расстройств сна, метаболических заболеваний и тому подобного. Здоровье вас если и побеспокоит, то только в мелочах, а общая картина — прекрасная.