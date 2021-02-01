Что нельзя делать на похоронах

Похороны и поминки – печальные события, присутствия на которых обычно стараются избегать, а о том, какие ритуалы соблюдать, многие вообще не имеют представления.

Однако, существует ряд суеверий, связанных с ритуалом проводов человека в другой мир, с которыми имеет смысл познакомиться.

1. Если в доме покойник — необходимо закрыть черной тканью зеркала. Этот ритуал достаточно известен, но не всегда соблюдается. Однако, он имеет серьезный смысл — зеркальные поверхности являются порталами и проходами в другие миры – сейчас, когда душа находится рядом с телом и пространства открыты, оттуда может быть занесено все, что угодно. Так же считается, что когда эти каналы открыты, душа не найдет верной дороги.

2. Одежда, в которой хоронят человека должна быть его или новая. Свою отдавать категорически нельзя! Особенно ту, которую уже успели поносить – вы отправляете в мир мертвых вещи, которые с вами энергетически связаны, дальше все это в любом случае будет находиться на кладбище — месте, наполненном энергией смерти — и тянуть вас туда же. То есть болезни и потери обеспечены. В особенно сложных случаях раньше срока обрывается сама жизнь хозяина вещей.

3. В обратную сторону этот закон тоже работает — вещи покойника лучше уничтожать. Здесь важно то, что любая одежда несет энергетический отпечаток человека и начинает влиять на нового хозяина. Здесь речь идет о человеке, который только что умер, то есть, снова возможны те процессы, которые описаны в прошлом пункте. Так же здесь возникает вероятность повторения судьбы ушедшего человека – обычно в не самом позитивном ключе.

4. Кровать покойника — запретная зона. Нельзя на ней спать! Все по тем же причинам — велика вероятность считать и притянуть часть информации, связанной с ушедшим. Сон и секс (а именно для этого кровать используется в первую очередь) – это то время, когда мы особенно уязвимы в плане контакта с потусторонним миром и неизвестно, какие истории происходили с умершем на этом ложе, и что будет происходить с вами. После похорон нужно совершить ритуалы очищения, отказаться от постельного белья, попросить освятить кровать и комнату.

Диана Сабитова