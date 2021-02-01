Не переборщите с помощью людям – таро-прогноз на 1-7 февраля

Таро – прекрасный инструмент для самопознания. О том, какие карты выпали на эту неделю, читаем тут.

1 февраля

Императрица – карта, которая советует заняться собой и близкими. Это будет день любви и заботы, творчества, здоровья. Не переборщите с помощью людям и подумайте, действительно ли им нужно то, что вы пытаетесь им дать.

2 февраля

Восьмерка Чаш обещает немного апатичный денек, постарайтесь принять это как должное и отдохнуть. Возможно, придется расстаться с какими-то иллюзиями, просто отпустите ситуацию.

3 февраля

Рыцарь Чаш подарит радостное настроение и новые возможности в эту среду, а все, что нужно вам – только воспользоваться ими. Отличное время для романтических свиданий и нежных признаний в любви.

4 февраля

На четверг выпала сложная карта – Повешанный. Название драматичное, но все не так плохо. Значение карты такое: необходимо принять что-то, что кажется невозможным для понимания. Просто откажитесь от явной борьбы и постарайтесь увидеть смысл происходящего. При этом не стоит впадать в жертву надолго – сохраняйте баланс.

5 февраля

Девятка Чаш гарантирует отличную пятницу, полную удовольствий. Опасность только в том, что можно увязнуть в этом наслаждении и забыть о мере. А еще – есть риск превысить полезную долю эгоизма, тут уж как получится.

6 февраля

Двойка Чаш обещает субботу, полную любви и обожания. Это карта взаимности и интимности, но даже если вы не в отношениях, вы сумеете насладиться собой в эту субботу. Можно запланировать поход в салон красоты или порадовать себя тем, о чем вы давно мечтали.

7 февраля

Тройка Жезлов, выпавшая на воскресенье, говорит о каком-то выборе, который встанет перед нами. Еще карта говорит о том, что все ресурсы для движения к цели у нас есть, но пока нет ясности, куда конкретно двигаться. Важно не спешить и дать себе достаточно времени для прояснения ситуации. Не сомневайтесь в своих силах!

Мирослава Кан