Берите все в свои руки — финансовый гороскоп на 3 февраля

Сегодня стоит брать больше ответственности — так вы сможете добраться до повышения.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Это удачное время для руководящих работников. Ваши управленческие решения будут предельно точными и конкретными. Вы сможете оптимизировать бюджетные расходы и провести безболезненные кадровые перестановки. Вторая половина дня складывается нестабильно. Возможны технические сбои.

Телец

У Тельцов, проходящих обучение в вузах и на курсах повышения квалификации, этот день складывается удачно. Больше всего вы преуспеете в изучении знаний, имеющих прикладное практическое применение. С профессиональной точки зрения это время благоприятно для умственного труда. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры и контактов с начальством.

Близнецы

Первая половина дня благоприятствует Близнецам, склонным к техническому творчеству: изобретателям, рационализаторам, инженерам, специалистам по ремонты сложной техники и механизмов. Благодаря вниманию к деталям и трудолюбию вы сможете повысить результативность своей работы. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для урегулирования споров в трудовом коллективе.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня удастся преуспеть в творческих видах деятельности, а также в работе по индивидуальному обслуживанию клиентов. Ваш труд будет востребован, и вы будете получать много благодарных отзывов от клиентов. Консультанты сетевого маркетинга увеличат количество подписчиков и объем заказов. В конце дня не рискуйте своими и чужими деньгами.

Лев ‌‌

Львам сегодня не стоит ожидать больших денег, однако при должном упорстве вы сможете поддерживать свой бюджет на приемлемом уровне. Наиболее результативное время – первая половина дня. При выполнении текущей работы вы не будете испытывать никаких затруднений. Вторая половина дня неблагоприятна для подписания договора об аренде.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня рекомендуется активнее контактировать с окружающими людьми. Это поможет вам найти наиболее оптимальные варианты в решении стоящих на этот день задач. Успешно проходят торговые операции. Вам не составит труда найти нужную информацию. Однако во второй половине дня уже не следует никому делегировать свои полномочия.

Весы ‌‌

Для Весов сегодня тема денег может стоять в числе первого приоритета. Вырастут доходы от деятельности, связанной с недвижимостью, строительством, арендой и куплей-продажей жилья. В первой половине дня дела пойдут успешнее. У офисных служащих и продавцов магазинов улучшаются условия труда на рабочем месте. Во второй половине дня лучше отказаться от любых покупок.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. В это время успешно будут проходить контакты, поездки, консультации. Преуспевают работники торговли, транспорта. Работа с аналитической обработкой информации не вызовет у вас затруднений. Вторая половина дня может быть связана с определенным дискомфортом у офисных служащих.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня могут вырасти доходы. Это относится не только к основной вашей работе, но и разным видам дополнительной подработки. Можно заниматься частным ремонтом бытовой и компьютерной техники, работать на полставки или по совместительству. Во второй половине дня могут возникать трудности в работе с информацией.

Козерог

Козерогам в первой половине дня звезды советуют не бояться брать на себя ответственность в любых вопросах. Это лучшее время для тех, кто привык действовать самостоятельно. Вы сможете увеличить результативность свой деятельности, если будете работать совместно с коллективом единомышленников. Во второй половине дня вы не застрахованы от материальных потерь, убытков.

Водолей

Сегодня весьма непростой день для Водолеев, которые работают в непосредственном контакте с начальством. Ваши лучшие ожидания могут исполниться в первой половине дня. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель, который предпочтёт при этом оставаться в тени. Однако ситуация может в корне поменяться во второй половине дня. В это время лучше не предпринимать личных инициатив.

Рыбы ‌‌

Первая половина дня складывается благоприятно для Рыб, проходящих обучение на курсах повышения квалификации. Хорошее время для работы в составе группы единомышленников. Активизируется обмен мнениями по актуальным практическим вопросам. Вторая половина дня неблагоприятна для временной неофициальной подработки. Не исключены проверки, ревизии.