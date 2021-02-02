Луна выпустит демонов наружу — гороскоп на 3 февраля

22 лунные сутки. Сегодня уточненный аспект Луны к Меркурию советует использовать для интенсивного общения утренние часы.

При этом стоит приготовиться к росту скрытого недовольства, неудовлетворенности, недоверия, ревности или иного негатива. Напомнит о себе остаточное напряжение прошлых событий. Вечером аспекты Луны в Скорпионе подогреют страсти и «выпустят демонов наружу». Это время неприятных сюрпризов и неудач почти в любом деле. Возможны налоговые и финансовые проблемы, плохие сделки и покупки, опасные находки, рискованные конфликты, непредвиденные повороты дорог, разговоров и событий, осложнения в любви.

Овен ‌‌

Овнам не стоит откладывать общение с друзьями и продолжение диалога, лучше перенести такие мероприятия на утро. Напряженность, которая сохранится даже в самых дружелюбных отношениях, может иметь как морально-идейную, так и чисто материальную подоплеку. Вечером она даст знать о себе более явно: не исключен сюрприз, связанный с налогами и стратегическими ресурсами, возможен спор, претензия, убыток.

Телец

Начало дня ознаменуется для Тельцов совещанием или другим рабочим контактом. Днем полезно взять паузу, чтобы развеяться и перезагрузить мозг. Вечер сулит новый поворот в отношениях или начатом диалоге. Вас может огорчить поведение другого человека, а его - ваша непредсказуемая реакция. Велик риск столкнуться с ограничением, отказом, отсрочкой, с контролем или барьером, с критикой или издевкой.

Близнецы

Расширять угол обзора и удовлетворять свою любознательность Близнецам лучше утром. Оно удачно для учебы, общения с иностранцами, учителями, влиятельными людьми. Рано считать себя знатоком: вы лишь в начале пути. Вечером возможен аврал или сюрприз, не исключается конфликт, поломка, препятствие, внеплановая трата или специфическое недомогание (из-за акклиматизации, смены среды, непривычной диеты).

Рак ‌‌

Утром Ракам важно поддерживать дружеские и семейные связи, избегая при этом скатывания в эмоциональный негатив прошлого. Вечер плох для коллективных экспериментов. Возможны налоговые барьеры, критичные разногласия. Убыточны продажи и покупки. Чреваты финансовые обновления, творческие и любовные авантюры. Нежелательно открывать бизнес, вступать в группы, вкладывать средства, делать щедрые подарки.

Лев ‌‌

Львам не стоит откладывать переговоры: в конце дня собеседник станет менее сговорчив. Стоит следить за своими словами: однажды за них придется держать ответ. Вечер сгустит эмоциональные тучи, возможны финансовые, семейные и другие проблемы. Конструктивный дружественный диалог усложнит дистанция, сюрприз, язвительная критика или иной фактор. Недопонимание естественно, но обострять конфликт опасно.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше осуществлять планы и договоренности утром, так как вечер запустит цепочку неудач. Информация начнет восприниматься эмоционально. Не все открытия станут приятными. Полезные сведения придется добывать через трудности и ошибки. Возможны мелкие конфликты, сюрпризы в любви, риски в дороге, навязанные услуги, непредвиденные моменты в ходе платежей, поездок, учебы, общения, лечения.

Весы ‌‌

Сегодня Весов нельзя назвать неудачниками, но им что-то мешает. Осечки возможны даже там, где их таланты и потенциал очевидны. Причиной может быть неприятное прошлое, домашнее обстоятельство, вредная привычка. Сравнительно гармонично утро. Вечер сместит фокус внимания на материальные и интимные темы. Это не лучшее время для любви и бизнеса, неудачны покупки, продажи, сделки, подарки, вложения.

Скорпион

Утром Скорпионам удастся держать нейтралитет. А вот вечером события затронут их лично, и сдерживаться им станет труднее. Могут быть напрямую задеты их привычки и планы, любовные, территориальные или материальные интересы. Зоной высокого напряжения может стать дом, семья, значимый союз, сфера убеждений или карьера. Небезопасны любые порывы и начинания, так как ими легко подставить себя под удар.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит ценить возможность продолжения разговора. В первой половине дня вы успеете еще на шаг продвинуться в исследовании важного для вас или вашей команды вопроса. Вечер полон ловушек, в том числе, деловых, финансовых и эмоциональных. Общение грозит перейти в менее честное и защищенное русло. В это время лучше не поддаваться тайным страстям, вредным влияниям и порочным привычкам.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит увлекаться покупками и инвестициями, но мелкие целевые траты могут быть неизбежны. Лучше заняться ими утром, так как вечером вероятность удачного шоппинга устремится к нулю и даже отрицательной величине. Возможны ненужные, неудачные, бракованные, опасные в эксплуатации «находки». Неприятный сюрприз несут в себе авансы, подарки, стильные новинки, творческие гонорары.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не медлить с информационными поисками, озвучиванием идей и предложений, ответами на сообщения важных персон. Уже первая половина этого дня может быть чем-то омрачена, а вечер и вовсе изменит положение дел не в вашу пользу. Все, что вы сделаете под влиянием вечерних и ночных настроений, будет работать против ваших интересов и грозит подорвать ваши жизненные опоры.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды намекают Рыбам, что в любой ситуации для них не будет лишним подстраховаться, советуют не поддаваться порыву и перепроверять информацию. Небезопасно полагаться на интуицию и привычную вам логику: в новых условиях они могут дать сбой. Вечером ваше чутье начнет работать лучше, но лишь на знакомом материале. Лучше отложить любую инициативу с элементом новизны и не спешить с выводами.