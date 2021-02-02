Купидон расставил ловушки — любовный гороскоп на 3 февраля

Сегодня вы можете влюбиться с первого взгляда, по щелчку пальцев.

Овен ‌‌

Утром задача Овна - дружелюбно выслушать партнера и поддержать интересный ему (ей) разговор. При этом не давать воли теням былых обид, например, призраку старой ревности. Вечером любовь и интим сулят больше проблем, чем радостей. Нежелательны случайные приключения и сомнительные эксперименты.

Телец

Тельцам стоит отказаться от свидания вечером: даже рядовая встреча в это время грозит превратиться в авантюру и трэш. Поведение партнера неприятно удивит и спровоцирует на неожиданную реакцию. Хорошие отношения оберегайте от ссор: скандалы войдут в привычку и вынудят пару жить на вулкане страстей.

Близнецы

Утром влюбленные Близнецы - оптимисты и настроят на вечер планов, которым не суждено сбыться. Что-то непременно пойдет не так, но что именно, будет трудно предугадать заранее. Возможно, сломается машина или кончатся деньги, вы почувствуете недомогание, заболеет близкий или вас вызовут на работу.

Рак ‌‌

Сегодня для Раков коварна и чревата концепция «свободной любви». Многим Ракам она принесет явный вред, в котором лишь с большими усилиями удастся найти крупицы пользы. Вечером станут небезопасны романтические приключения и сексуальные эксперименты, лучше свернуть знакомства и интимную переписку.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам вести личный разговор утром, а к вечеру под благовидным предлогом отказаться от его продолжения. Также, на вечер лучше не назначать свиданий. Свободным Львам не стоит поддаваться искушению завести интрижку, вдвойне опрометчиво и рискованно звать случайного друга домой.

Дева ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Девам осуществлять все задумки в личной жизни до наступления вечера. В конце дня даже самая невинная любовная инициатива будет сопровождаться массой досадных сюрпризов и осечек. В итоге, вы наживете себе проблемы и получите «ценный» опыт, без которого охотно обошлись бы.

Весы ‌‌

Сегодня, несмотря на отличный потенциал в любви, Весам может изменить удача. Особенно щедр на неприятные подарки вечер. Все может испортить «экономика любви», подталкивающая к попытке взвесить свои и чужие вложения. Лучше отложить радикальные шаги и общаться с объектом симпатий в нейтральном тоне.

Скорпион

Сегодня вечером влюбленные Скорпионы уязвимы и легко подставляют себя под удар. Партнер вертит ими, как хочет, любая попытка бунта с их стороны наказуема. Это не лучший момент для инициативы, но и в рабстве быть не стоит. Безопасную и достойную линию поведения вам подскажет интуиция, доверьтесь ей.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам нечего бояться днем, но стоит удвоить бдительность вечером. Приятельское общение перейдет в волнующий интимный формат, где есть тайны, искушения и доступ к запретному плоду. С надежным партнером вы испытаете экстаз, а с ненадежным рискуете попасть в некрасивую историю.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит ни принимать, ни дарить что-то в знак любви: даже благие намерения могут превратиться в яд и тлен. Есть риск «от чистого сердца» подарить пассии порцию негатива и подложить свинью. Не исключено, что и чужой дар в ваш адрес окажется с подвохом, нечаянным или намеренным.

Водолей

Утром Водолеи могут распустить паруса и пользоваться плодами своих любовных успехов. А вот вечером они сильно рискуют столкнуться на всех парах с изнанкой любви - например, с всеобщими веяниями в этой сфере, которые им претят, или с обратной стороной своих приключений, о которой они не подумали.

Рыбы ‌‌

Сегодня в делах сердечных Рыбы часто оказываются в ловушке. Каков бы ни был их выбор, велик риск столкнуться с его тайной неприятной стороной, а не с очевидными преимуществами. «Медвежью услугу» многим представителям этого знака окажут популярные мнения о любви, советы друзей или глянцевой прессы.