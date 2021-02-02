Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в этот день

Запрещено оставлять домашних животных голодными. В противном случае вскоре самому придётся познать нужду.

Не рекомендуется мыть посуду и убираться после захода солнца, чтобы не разбудить хозяина дома и не навлечь на себя беду.

Не стоит игнорировать чувства людей или смеяться над ними. Того, кто ослушается этого запрета, ждет череда несчастий.

Не следует отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Наши предки верили, что иначе начнутся проблемы со здоровьем. Причём справляться с недугом придётся в одиночку.

Ни в коем случае нельзя ссориться с близкими, особенно с любимым человеком. Считается, что конфликт, рождённый 3 февраля, способен затушить даже самый пылкий огонь страсти.

В эту ночь во снах вам может явиться какое-то откровение, особенно если заснуть с правильными мыслями (например, с вопросом, который вас тревожит). Самое главное — записать после пробуждения увиденные образы. Они растают быстро и восстановить в памяти уже не удастся.