Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Экстрасенс назвал пять самых нервных знаков зодиака

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: depositphotos

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 самых психованных знаков зодиака.

Овен

На пятом месте расположились Овны. На их плечи часто ложатся одновременно и профессиональная ответственность, и забота о близких. Из-за постоянного режима многозадачности и активного темпа жизни у них нередко случаются эмоциональные срывы и даже депрессии.

Рыбы

Рыбы вспыльчивы, но быстро отходят. В погоне за своими желаниями они нередко могут злиться без причины. Лучшим лекарством для них является любовь.

Телец

Тельцы в силу утонченности натуры склонны принимать все окружающие события близко к сердцу. При таком отношении к жизни могут сдать и самые железные нервы. Для них важно вовремя расставить приоритеты и работать над собой.

Стрелец

Стрельцы при кажущейся невозмутимости часто являются натянутой струной. Об этом знают лишь самые близкие люди. И лишь с возрастом это становится очевидным для всех остальных.

Лев

Звание самого психованного знака экстрасенс отдал Львам. Им удается сохранить здоровой нервную систему лишь тогда, когда они предпочтут уединение общественной жизни. В противном случае им не избежать эмоциональных перегрузок. Благодаря своему горячему нраву Львам нередко удается достигать успеха, но за него ему приходится «расплачиваться» нервами.

Последние новости
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, обреченных на расставание
Астролог назвала даты рождения тех, кого ожидают денежные трудности в феврале
Астролог рассказала, какие перемены принесет знакам зодиака 2021 год
Знаки зодиака

Читайте также

Знаки зодиака, которые уходят сразу и насовсем

От каких продуктов стоит отказаться в начале февраля

Три пары знаков зодиака, обреченных на расставание