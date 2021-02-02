Экстрасенс назвал пять самых нервных знаков зодиака

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 самых психованных знаков зодиака.

На пятом месте расположились Овны. На их плечи часто ложатся одновременно и профессиональная ответственность, и забота о близких. Из-за постоянного режима многозадачности и активного темпа жизни у них нередко случаются эмоциональные срывы и даже депрессии.

Рыбы вспыльчивы, но быстро отходят. В погоне за своими желаниями они нередко могут злиться без причины. Лучшим лекарством для них является любовь.

Тельцы в силу утонченности натуры склонны принимать все окружающие события близко к сердцу. При таком отношении к жизни могут сдать и самые железные нервы. Для них важно вовремя расставить приоритеты и работать над собой.

Стрельцы при кажущейся невозмутимости часто являются натянутой струной. Об этом знают лишь самые близкие люди. И лишь с возрастом это становится очевидным для всех остальных.

Звание самого психованного знака экстрасенс отдал Львам. Им удается сохранить здоровой нервную систему лишь тогда, когда они предпочтут уединение общественной жизни. В противном случае им не избежать эмоциональных перегрузок. Благодаря своему горячему нраву Львам нередко удается достигать успеха, но за него ему приходится «расплачиваться» нервами.