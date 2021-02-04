Какие талисманы принесут удачу разным знакам зодиака

Астрологи перечислили обереги, которые существуют для представителей каждого знака зодиака.

Так, представителям стихии огня Овнам принесут удачу изображения Солнца, звезд и пламени или обереги в виде буддийского символа Дордже. Уберечь от бед также помогут хвосты животных и красный цвет.

«Земным» Тельцам следует выбрать оберег из натуральных камней. Причем лучше выбирать изделие розового, зеленого или синего цветов, в то время как красный, напротив, принесет неприятности.

Талисман для Близнецов должен намекать на двойственность этого знака. Удачу принесут изображения маски, ключа или книги, а лучше всего — зеркало, которое можно зашить в одежду.

Раков уберегут от бед изображения морских жителей. Это могут быть черепахи, дельфины или рыбки. Можно носить оберег из ракушек. Для талисмана подойдут серебряные подвески, а в них самих следует избегать красного цвета, отдав предпочтение белому или серебристому.

Львам принесут удачу амулеты в виде Солнца, звезд или подсолнуха. Среди камней следует отдать предпочтение хризолиту, цитрину, янтарю и рубину.

Действенным оберегом для Дев станут те, которые содержат символы Земли. Решить проблемы со здоровьем и деньгами, по утверждению астрологов, помогут миниатюры с изображением фруктов, а тем, кто ищет любовь, следует носить природные камни с отверстием посередине. Оптимальную защиту для этого знака обеспечит яшма.

Представителям Весов лучше всего использовать в качестве талисмана изображения своего же знака, в которых сочетаются баланс и гармония. Удачу принесут медь, нефрит, коралл или бирюза. А изображения стрекозы или пчелы обеспечат удачу в любви.

Скорпионы и так отличаются везением. Им следует брать с собой обереги только в ответственные моменты. Для этого хорошо подойдут монеты с отверстием посередине, символами лягушки или стихии воды, а также пентаграмма и восьмиконечная звезда. Изображения яблока и змеи привлекут любовь в жизнь женщин.

Стрельцов защитят птица Феникс и скарабей. Для удачи следует использовать талисманы на «лошадиную» тему, такие как подкова или наездник. Уберечь от зла способны знаки лилии, крокуса и гвоздики. Важно обратить внимание на синий и фиолетовый цвета.

Отличным талисманом для Козерогов станут антикварные фигурки, старинные монеты и необычные медальоны. Принесут удачу и богатство черепахи и пчелы фиолетового или коричневого оттенков. Среди «удачных» для них камней значатся агат, оникс и гранат.

Водолеям можно использовать обереги из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина. Уберегут от зла изображения пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Лучшим талисманом для Рыб будут символы водной стихии: рыбки, кораллы или волны. Геральдическая лилия принесет им удачу. От сглаза сохранят коралл, горный хрусталь, аквамарин, лунный камень или аметист.