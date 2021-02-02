Каким знакам зодиака поможет ретроградный Меркурий

Астролог Анжела Перл объяснила, что у ретроградного Меркурия есть не только негативные аспекты, но и положительные.

В этом году Меркурий «поменял» свое движение 31 января и будет ретроградным в течение трех недель. Обычно в год бывает три периода, когда Меркурий ретрограден.

Астролог призывает быть осторожными в такие периоды, однако не стоит расстраиваться. Ретроградный Меркурий может и положительно влиять на некоторые сферы жизни. Как именно он проявится себя с 31 января по 20 февраля, Анжела Перл рассказала подробно для каждого знака зодиака.

Овны могут заняться своими социальными сетями или онлайн-проектами, которые они давно забросили. Можно возобновить ведение блога или сайта.

Тельцы могут пересмотреть свои взгляды на карьеру, им станет понятно, в какой сфере они хотят развиваться. По мнению астролога, Тельцы волевым решением могут даже сменить работу и начать новый путь. Также ретроградный Меркурий может проиграться в виде повышения квалификации.

Близнецы займутся своим образованием. Так как ретроградный Меркурий чаще подталкивает к восстановлению чего-то, чем к началу нового, то Близнецы могут вернуться в университет или курсам, которые забросили.

Раки смогут расплатиться с долгами по кредитным картам, рефинансировать кредиты или продлить действие страховки. В целом, любые неразрешенные вопросы, которые есть у представителей знака, будут разрешены.

Львам же предстоит встреча с бывшими возлюбленными. Вполне возможно, что придется с ними обсудить имущественные вопросы или окончательно поставить точку в отношениях.

Девам могут позвонить со старой работы и попросить вернуться. Кроме этого, представителям знака захочется привести что-то сломанное в порядок или заняться ремонтом в доме.

Весы сосредоточат свое внимание на детях, но связано это будет с поиском информации. Например, представители знака могут заняться поиском школы или университета для своего ребенка, а могут начать изучать информацию о зачатии ребенка.

Скорпионы задумаются над облагораживанием своего дома: ремонт, перестановка, покупка или обмен мебели — вот чем загорятся представители знака в феврале.

Стрельцам стоится задуматься о своем образовании: курсы вождения, пересдача экзаменов, курсы повышения квалификации — так может проиграться ретроградный Меркурий в их жизни.

Козероги займутся возвращением долгов или обменом испорченных товаров, любое мероприятие в этой сфере будет успешным.

Водолеи обратят внимание на свой внешний вид. Они могут вновь заняться спортом или вернуть прежний цвет волос. Кроме внешности, Водолеи пересмотрят свои взгляды на будущее.

Рыбы могут узнать какую-то тайну. Хорошо в этот период искать информацию в архивах или вывести кого-то на откровенный разговор.