Астрологи предупредили об опасных днях в феврале

Звездочеты рекомендуют в феврале 2021 года быть аккуратнее с такими чувствами как зависть, злость и обида, избавиться от «ментального мусора» и быть осторожным в определенные дни.

Завтра, 3 февраля, убывающая Луна в Весах сильно сблизится Землей. День может стать непредсказуемым, он будет полон лжи, проблем и расстройств.

Уже 8 февраля Солнце соединится с Меркурием и принесет с собой много ссор и конфликтов. Любая перепалка может стать началом конца.

В середине февраля Венера соединится с Юпитером, который поравняется с Сатурном. 11 числа тяжелая энергия наполнит планету и будет «блокировать» все попытки людей восстановить силы. Через два дня из-за сближения планет отрицательная энергия уйдет в космос и «ударит» по удаче людей в финансовой и любовных сферах.