Пять знаков зодиака, про которых сплетничают чаще всего

Сплетни и пересуды за спиной – что может быть хуже?

Эти знаки зодиака постоянно ловят на себе недовольные взгляды окружающих, про них говорят неприятные вещи, осуждают и смеются.

Рыбы принимают все близко к сердцу, это чувствительные и крайне эмоциональные натуры. Хотя, они часто переигрывают и делают из ничего огромную проблему.Но именно эти качества могут быть полезны, например, в творчестве. С другой стороны, от избытка чувств, Рыбы часто не могут взять себя в руки, живут в депрессии, теряют интерес к близким и окружающему миру.Иногда, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние, им требуется помощь врачей. А если добавить сюда алкоголь, которым Рыбы «заливают боль» (не все, конечно), то ситуация может стать просто безвыходной.

Один из самых упрямых знаков Зодиака. Тельцы редко меняют свою точку зрения, отстаивая ее до последнего. Это истина в последней инстанции.Все должно быть так, как хочет Телец. Но именно эта черта характера помогает добиваться желаемых результатов.

Близнецы – умные и рассудительные люди, но они не всегда могут принимать верные решения. Это и есть главная проблема.Они будут долго и мучительно искать выход, перебирать различные варианты, советоваться с близкими и знакомыми, но так и не найдут свой путь.Такие качества раздражают людей, они начинают избегать общения с Близнецами, осуждают за спиной и высмеивают.

Перфекционисты во всей красе. Девы критикуют все и всех, они недовольны собой, окружающими и миром в целом.Люди, рождённые под этим знаком Зодиака, привыкли перекладывать ответственность за свои ошибки на других. Убеждать их в обратном – бесполезно.

Скорпионы отличаются жёстким характером и, в тоже время, притягивают своим обаянием.Хотя, многие из них лишь создают такую видимость, а на самом деле, это ранимые люди. Они хотят семейного счастья, понимания и уважения со стороны партнёра.Только вот сказать прямо – не могут – гордость и амбиции не позволяют.