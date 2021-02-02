Что делать со святой водой, набранной на Крещение

Религиозный праздник Крещение длится с 19 по 27 января.

В канун праздника верующие люди ходят в церковь и набирают там освященную воду. Считается, что у нее есть целебные свойства, которые действуют на душу и тело, но не все знают, как правильно обращаться со святой водой.

Многие выносят из церкви святую воду литрами для разных целей, но у большинства людей она просто стоит до тех пор, пока не испортится. На самом деле, освященную воду нужно использовать как целебную.

Кому нужна святая вода

Священники утверждают, что святая вода поможет только верующим людям. Они объясняют, что вода не работает "автоматически", а может помочь только тем, кто верит в бога и в целебную силу святой воды. Считается, что она может повлиять не только на болезни, но и на душу человека – избавляет его от страстей и зла. Ее нельзя использовать для окропления животных, но можно использовать для окропления помещений.

Как употреблять святую воду

Считается, что святую воду можно пить в любое время, но лучше всего делать это с утра перед приемом пищи. Сначала человек вкушает святыню, а уже потом еду. Однако не будет ничего страшного, если человек забыл выпить воду натощак и сделал это после приема пищи. В таком случае отказываться от святой воды не стоит.

Святой водой можно мазать раны и ссадины для того, чтобы ускорить их заживление. Важно понимать, что нужно не промывать, а мазать рану и делать это крестообразно.

Как окроплять помещение святой водой

Часто святой водой окропляют помещение для того, чтобы изгнать из него нечистую силу. Делать это нужно с зажженной церковной свечой и читать молитву. Если вы не умеете окроплять помещение, то лучше пригласить священника, который сделает это за вас. Иначе можно навлечь на себя гнев, если неправильно окропить помещение.

Что делать, если вода испортилась

Считается, что такое бывает крайне редко, чтобы святая вода портилась, но такие случаи все же есть. Не стоит выливать ее в раковину или смывать в унитаз. Святую воду можно вылить в реку или в землю, по которой люди не ходят ногами и не бегают собаки. Ее можно вылить в цветочный горшок или в чистое огороженное место под дерево.

Алевтина Кузнецова