Пять знаков зодиака, притягивающих к себе деньги

Астрологи назвали знаки зодиака, которым больше других везет в финансовой сфере. Эти люди могут не прикладывать особых усилий, чтобы разбогатеть.

По словам астрологов, Телец является известным «денежным» знаком. Многие его представители — люди основательные, они не любят стеснения в средствах, хотят жить в роскоши и достатке. Они действительно притягивают к себе финансовое благополучие, но многие из них упорно работают, чтобы его сохранить и приумножить.

Близнецы очень общительны, любят большие компании, вечеринки и путешествия, а это требует средств. На деньги представителям этого знака зодиака, как правило, везет. Но у них бывает только два состояния: или безудержные траты, или маниакальный страх потерять все средства.

Раки — хозяйственные и семейные люди, они в первую очередь думают о доме, сохранности родных и их благополучии. Поэтому им свойственно копить деньги — на черный день, про запас, на пенсию. Они всегда переживают из-за больших трат, хотя часто хорошо зарабатывают. Именно поэтому многим со стороны Раки кажутся скупердяями, а не богачами.

Львам свойственна любовь к роскоши, широким жестам и тратам. Вокруг них всегда много людей, которые принимают такие знаки внимания Львов как должное, часто одалживают у них средства без намерения их вернуть. Но этот знак умеет справиться с любой ситуацией — притягивает если не сами деньги, то возможность их заработать.

Скорпионы считаются у астрологов победителями по жизни, они умеют добиваться поставленных целей. Деньги не стоят для них на первом месте, а вот комфорт и дорогостоящие развлечения и отдых — да. Они умеют трудиться и зарабатывать, притягивать к себе «денежные» специальности. Если Скорпионы решают добиться финансового благополучия, у них это получается.