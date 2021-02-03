Приготовьтесь к проверкам — финансовый гороскоп на 4 февраля

Сегодня начальство может проверить вашу работу. Будьте готовы.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается нестабильно в финансовых вопросах. Нежелательно брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Будьте аккуратнее при проведении банковских платежей, при заполнении формуляров с реквизитами на оплату. Некоторые планы могут быть подвергнуты корректировке в связи с неожиданным изменением внешних обстоятельств.

Телец

У Тельцов в этот день может быть связан с осложнениями в деловом партнерском сотрудничестве. Это в первую очередь относится к тем, кто работает с напарником или занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Не следует делегировать партнеру свои полномочия. Возможно, вам будут часто попадаться клиенты, поведение которых будет излишне эмоциональным и непоследовательным.

Близнецы

Близнецам сегодня, возможно, придется столкнуться с осложнениями в повседневной работе. Одной из причин этого может стать ухудшение отношений с коллегами. Старайтесь не относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам, которых сегодня будет допущено немало. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда. Не опаздывайте на работу.

Рак ‌‌

В этот день Раки будут склонны к финансовым авантюрам. Например, вам могут предложить взять кредит, который, как выяснится впоследствии, потребует гораздо больше средств на его погашение. Также это не лучший день для обмена валюты. Игрокам на валютной и фондовой бирже рекомендуется воздерживаться от открытия новых позиций.

Лев ‌‌

Львам сегодня будет сложнее поддерживать деловые партнерские отношения и доводить до конца начатые дела. Если вы работаете в офисе и занимаетесь подготовкой деловых бумаг и текстов договоров, то старайтесь быть внимательнее. Спешка и излишне эмоциональное отношение к делам могут привести к ошибкам. Воздержитесь от подписания договора аренды.

Дева ‌‌

Девам в этот день будет труднее находить взаимопонимание при деловых контактах. Если ваша работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, то этот день пройдет в очень напряженном ритме. В контактах вы можете столкнуться с торможением и мелкими препятствиями – например, застрянете в пробке по пути на деловое свидание.

Весы ‌‌

Тема финансов для Весов в этот день может стоять остро. Возможно, вы почувствуете нехватку денег под те или иные покупки. У бизнесменов может не хватать оборотных средств и в чем-то придется экономить. Не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные предприятия типа высокодоходных фондов, построенных по принципу финансовой пирамиды.

Скорпион

Чем меньше Скорпионы будут проявлять личной инициативы в работе, тем лучше будет для них и для окружающих. Это, пожалуй, тот самый день, когда ваша инициатива будет наказуема. Во всяком случае, рассчитывать на поддержку и понимание не приходится. При проведении ремонтно-строительных работ не забывайте о соблюдении техники безопасности – возрастает вероятность травматизма.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут возникать неоднозначные события, в результате которых вы не сможете действовать в свободном режиме. Возможно, кто-то или что-то вставляет вам палки в колеса. Могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными. В поле зрения могут появиться люди с не вполне честными намерениями. Опасайтесь обмана.

Козерог

У Козерогов хороший день для индивидуальной трудовой деятельности и принятия самостоятельных решений. Если же вам приходится работать в составе коллектива, то в вопросах, требующих согласованных усилий, часто будут возникать разногласия. Старайтесь сдерживать свои эмоции, поскольку именно чрезмерные эмоциональные реакции могут стать причиной неудач.

Водолей

Водолеям сегодня будет казаться, что они лучше начальства знают, что и как следует делать в работе. Однако ваша попытка действовать самостоятельно и иногда вопреки мнению начальства может привести к осложнениям в карьере. Не забывайте о субординации и старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Решения, принятые под влиянием эмоционального импульса, могут оказаться ошибочными.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день рекомендуется позаботиться о своей деловой репутации. Возможно, вокруг вас сложится неблагоприятная информационно-психологическая обстановка. Будьте готовы к проверкам своей работы со стороны начальства или представителей фискальных властей. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.