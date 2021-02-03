Приготовьтесь к проверкам — финансовый гороскоп на 4 февраля

Сегодня начальство может проверить вашу работу. Будьте готовы.
У Овнов этот день складывается нестабильно в финансовых вопросах. Нежелательно брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Будьте аккуратнее при проведении банковских платежей, при заполнении формуляров с реквизитами на оплату. Некоторые планы могут быть подвергнуты корректировке в связи с неожиданным изменением внешних обстоятельств.
У Тельцов в этот день может быть связан с осложнениями в деловом партнерском сотрудничестве. Это в первую очередь относится к тем, кто работает с напарником или занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Не следует делегировать партнеру свои полномочия. Возможно, вам будут часто попадаться клиенты, поведение которых будет излишне эмоциональным и непоследовательным.
Близнецам сегодня, возможно, придется столкнуться с осложнениями в повседневной работе. Одной из причин этого может стать ухудшение отношений с коллегами. Старайтесь не относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам, которых сегодня будет допущено немало. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда. Не опаздывайте на работу.
В этот день Раки будут склонны к финансовым авантюрам. Например, вам могут предложить взять кредит, который, как выяснится впоследствии, потребует гораздо больше средств на его погашение. Также это не лучший день для обмена валюты. Игрокам на валютной и фондовой бирже рекомендуется воздерживаться от открытия новых позиций.
Львам сегодня будет сложнее поддерживать деловые партнерские отношения и доводить до конца начатые дела. Если вы работаете в офисе и занимаетесь подготовкой деловых бумаг и текстов договоров, то старайтесь быть внимательнее. Спешка и излишне эмоциональное отношение к делам могут привести к ошибкам. Воздержитесь от подписания договора аренды.
Девам в этот день будет труднее находить взаимопонимание при деловых контактах. Если ваша работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, то этот день пройдет в очень напряженном ритме. В контактах вы можете столкнуться с торможением и мелкими препятствиями – например, застрянете в пробке по пути на деловое свидание.
Тема финансов для Весов в этот день может стоять остро. Возможно, вы почувствуете нехватку денег под те или иные покупки. У бизнесменов может не хватать оборотных средств и в чем-то придется экономить. Не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные предприятия типа высокодоходных фондов, построенных по принципу финансовой пирамиды.
Чем меньше Скорпионы будут проявлять личной инициативы в работе, тем лучше будет для них и для окружающих. Это, пожалуй, тот самый день, когда ваша инициатива будет наказуема. Во всяком случае, рассчитывать на поддержку и понимание не приходится. При проведении ремонтно-строительных работ не забывайте о соблюдении техники безопасности – возрастает вероятность травматизма.
У Стрельцов в этот день могут возникать неоднозначные события, в результате которых вы не сможете действовать в свободном режиме. Возможно, кто-то или что-то вставляет вам палки в колеса. Могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными. В поле зрения могут появиться люди с не вполне честными намерениями. Опасайтесь обмана.
У Козерогов хороший день для индивидуальной трудовой деятельности и принятия самостоятельных решений. Если же вам приходится работать в составе коллектива, то в вопросах, требующих согласованных усилий, часто будут возникать разногласия. Старайтесь сдерживать свои эмоции, поскольку именно чрезмерные эмоциональные реакции могут стать причиной неудач.
Водолеям сегодня будет казаться, что они лучше начальства знают, что и как следует делать в работе. Однако ваша попытка действовать самостоятельно и иногда вопреки мнению начальства может привести к осложнениям в карьере. Не забывайте о субординации и старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Решения, принятые под влиянием эмоционального импульса, могут оказаться ошибочными.
Рыбам в этот день рекомендуется позаботиться о своей деловой репутации. Возможно, вокруг вас сложится неблагоприятная информационно-психологическая обстановка. Будьте готовы к проверкам своей работы со стороны начальства или представителей фискальных властей. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.