Не стоит ворошить прошлое — любовный гороскоп на 4 февраля

Сегодня не стоит пытаться вернуть «прошлогоднюю» любовь — ничего хорошего не выйдет.

Овен ‌‌

Сегодня события в личной жизни у многих Овнов напоминают сводки с поля боя, и далеко не всегда в них освещаются вдохновляющие постельные баталии. Не исключены сцены ревности, споры о будущем, взаимные материальные претензии. Начав роман в это время, можно вскоре лишиться и денег, и веры в любовь.

Телец

Сегодня партнеры и соперники Тельцов бросают им вызов. Или поступают менее честно - например, идут на провокацию и коварный подрыв основ. Возмущенным или заинтригованным Тельцам не остается ничего иного, кроме как ответить тем же. Важно, чтобы в этих разрушительных маневрах не погибла сама любовь.

Близнецы

Сегодня Близнецы не настроены на любовь. Многим Близнецам продиктуют линию поведения обстоятельства, не имеющие ничего общего с любовной идиллией. Если контакт с объектом симпатий у вас все же состоится, не занимайтесь пустяками и проверяйте свою пару на предмет сплочения перед лицом трудностей.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки не боятся испытаний, ибо втайне верят в чудо. И все же звезды предупреждают, что любовь сегодня подобна плаванию в бурном море, чревата попаданием в омут, воронку или опасное подводное течение. Вы можете не справиться с необычной ситуацией или потоком противоречивых чувств.

Лев ‌‌

Львам этот день напомнит, что в паре не ужиться двум лидерам, и заставит внимательнее оценить структуру отношений. Партнер-лидер может подавлять вашу индивидуальность, но быть «каменной стеной». Если роль опоры общей конструкции отводится вам, стоит задуматься, готовы ли вы нести ношу за двоих.

Дева ‌‌

Сегодня звезды словно специально сговорились между собой, чтобы вставлять Девам палки в колеса их любовной колесницы. На ней вряд ли удастся уехать в приятный романтический вояж: постоянно будет мешать то одно, то другое, а на фоне перманентных дорожных неувязок недолго поссориться из-за пустяка.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов продолжается любовный кризис, коих в будущем может быть еще немало. Не расстраивайтесь: у вашей любви большой запас прочности и она может выдержать многое. А вот научиться распознавать сигналы угроз стоит - чтобы в следующий раз не волноваться, а оперативнее на них реагировать.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы остаются заложниками непредсказуемой внешней атмосферы, капризов пассии и своих собственных чувств. В такой обстановке старые проверенные методы - неформат. Приходится рвать шаблоны и на ходу придумывать новые стратегии, отрабатывая их с риском для нервов и репутации.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут попасть под морок обстановки, своих тайных желаний или комплексов. Что именно они совершат под этим влиянием, неизвестно - но это явно не то, чем они потом смогут гордиться. Если вам дороги ваши отношения, постарайтесь сделать так, чтобы партнер не узнал о ваших слабостях.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно рассчитывать на гармонию в новом романе, а также при попытке вырастить любовь по новым принципам. Конкретное свидание или общее развитие отношений вызовет у них немало вопросов. В клубке проблем могут сплестись этические, эмоциональные, сексуальные и материальные нюансы.

Водолей

Сегодня Водолеев преследуют неудачи, и дела сердечные не исключение. Но сломить дух представителей этого знака непросто. В любви, как и в прочих сферах своей жизни, они способны проявить недюжинное постоянство и даже упрямство. По их расчетам, после грозы обязательно выглянет солнце - и они правы.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предостерегают Рыб от попытки искать в любви «прошлогодний снег». Поддавшись искушению поправить непоправимое или просто надеясь поностальгировать, многие Рыбы не найдут желаемого. Прежняя пассия или отвергнутый поклонник может сменить адрес, гражданство или матримониальный статус.