Смело ввязываемся в авантюры — гороскоп на 4 февраля

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе побуждает рисковать морально или материально, но это часто явная авантюра.

Риск провала велик, а страховка старого образца не всегда поддержит в новых делах. Возрастает опасность ссор и стрессов, а также риск ущерба, технического сбоя, налоговых проблем, порчи имущества, разрушения, разорения, экспроприации. Ресурсы и авторитет придется отвоевывать. Дорого обойдется эксперимент. Неподготовленных и слабых духом ждут неудачи. Важный день для бизнесменов, новаторов, испытателей, изобретателей, маргиналов, представителей фискальных структур и профессий группы риска.

Овен ‌‌

Овнов ждет напряженный и рискованный день. Возможны проблемы в бизнесе, споры с друзьями, организациями, фискальными структурами. Помимо острого кризиса сейчас, есть риск создать затяжную неприятную тенденцию на будущее. Не стоит открывать проект, брать кредит на эксперименты: велика угроза краха, разорения, порчи вещей, отъема ресурсов. Делая роковую ошибку, легко подвести и себя, и других.

Телец

Сегодня Тельцы «на минном поле». И в личной, и в деловой сфере кипят страсти и непредсказуемо взрываются бомбы замедленного действия. В любой сфере легко столкнуться с неизбежным итогом своих, чужих или коллективных экспериментов. Велик риск разрыва отношений, революции в планах, передела власти, увольнения, но отступать некуда. Нужна изобретательность в управлении делами, в защите и нападении.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждут осложнения в рутинных делах или при попытке пустить в дело изучаемую теорию. Возможны проблемы с техническим оснащением, ссоры с коллегами и подчиненными, вспышки конфликтов и случаи травм на производстве, проблемы у питомцев. Может требоваться ремонт, отладка оборудования, лечение болезни. Не лучший день для выбора сервиса, места работы, инструмента, расходных материалов.

Рак ‌‌

В нервозной обстановке этих суток у Раков есть преимущество, в виде базовой эмоциональной гармонии. Некоторых Раков также поддержит их тайная давняя вера. Однако ситуация остается сложной и порой небезопасной. Особенно высок риск проблем в бизнесе, финансовой сфере, творчестве, спорте, воспитании детей, в общественной и преподавательской работе. Перевороты, взлеты и падения не исключены в любви.

Лев ‌‌

Львы сегодня в уязвимой позиции, поэтому звезды советуют им очертить круг жизненно важных интересов и избегать лишних приключений, чтобы не навлечь беду на себя или близких. Лучше не искать опору в других людях: коллективные начинания могут быть еще более опасными и затратными, чем индивидуальные. Активность стоит проявлять в роковой ситуации - например, при защите дома, семьи или базовых прав.

Дева ‌‌

Девам день принесет хлопоты и сопутствующие переживания, которые отразятся на их самочувствии. Возможны утомительные поездки, неоднозначные сделки, сложности в общении. Нужно больше времени на привычные мероприятия, так как проблемы даже в простых делах могут расти как снежный ком. Не лучший момент для выбора инструментов, средств связи и перемещения, для налаживания отношений и поиска работы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не слишком везет в бизнесе. Возможны финансовые неприятности у фрилансеров, у тех, кто живет за счет партнера или дохода от инвестиций. Звезды советуют воздержаться от начинаний и от попыток активно исправить положение (за исключением экспресс-мер в острых критических ситуациях). Важнее научиться распознавать маркеры таких кризисов, чтобы в будущем отслеживать их еще «на подлете».

Скорпион

Сегодня Скорпионам легко потерпеть крах или совершить промах. Звезды говорят, что это неизбежно - иначе не научиться новой линии поведения (работе, общению, обновленному быту, отражению атак). Важнее выправлять курс, чтобы не создать порочный замкнутый круг и не копить критическую массу ошибок. Стоит оценить свои силы, чтобы избежать истощения. Опасна война с авторитетами, в том числе, дома.

Стрелец

Сегодня на Стрельцов влияет атмосфера и окружение. Возможна зависимость от ситуации, компании или собственных скрытых желаний. Легко проявить слабость, отклониться от заявленного курса, пойти по линии наименьшего сопротивления, изменить своим же принципам, подвести свою команду. Возможно, вы совершите нечто, за что вам потом будет неловко. Лучше отложить начинания и следить за своим поведением.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит открывать бизнес, совершать сделки и проводить эксперименты (особенно, дорогостоящие). Также, лучше не обращаться за советом и помощью к друзьям во вновь начатых делах. Сделав давнего единомышленника партнером, поставщиком, экспертом, поручителем, созаемщиком или торговым представителем в новом проекте, вы рискуете понести материальный ущерб и разрушить старую дружбу.

Водолей

Сегодня небеса против Водолеев и постоянно мешают им в осуществлении их планов. Неудачи могут отразиться на настроении и самочувствии. Важно избежать системного разочарования и тотального уныния, сохранить веру в свою команду, в свои таланты, права, цели, знания или идеи. Начинания лучше временно свернуть. В вынужденных делах нужна страховка, ее роль может сыграть еще не забытый опыт прошлого.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб поджидает масса препятствий даже на знакомых маршрутах. Рыбы, пустившиеся в путешествие по забытым местам, рискуют обнаружить множество радикальных перемен и не увидеть мелочей, дорогих их сердцу. Разочарование могут испытать и любители бороздить просторы интернета: не исключено, что они не увидят на прежнем месте своих собеседников или не обнаружат старого сайта по знакомому адресу.