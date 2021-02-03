Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в этот день

Не следует выходить из дома с непокрытой головой. Даже косы необходимо убрать под платок. Считается, что нечистая сила через открытые волосы может завладеть разумом человека.

Вообще в этот день не стоит уходить далеко от дома и отправляться в путешествия. Страшных проблем не будет, но поездка окажется не такой удачной, как планировалось.

4 февраля нельзя смотреться в зеркало мимоходом. Чтобы не растерять красоту, нужно остановиться и вдумчиво оценить своё отражение. То же касается воды: увидев себя в ней, необходимо чуть задержаться над гладью.

В этот четверг не рекомендуется выносить мусор, выбрасывать ветошь и даже отдавать что-то на благотворительность. В противном случае вместе с вещами можно избавиться от достатка и удачи.

Лучше провести 4 февраля с семьей — тогда родственные узы ещё сильнее окрепнут. Если же отказать в гостеприимстве близким, то можно поплатиться своим здоровьем.

Сны в эту ночь обычно бывают вещими. Но могут присниться и такие сновидения, которые покажут ваши социальные проблемы или вредные поведенческие привычки. С последними лучше начать бороться немедленно.