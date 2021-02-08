На что стоит обратить внимание, выбирая дату свадьбы в 2021-м, рассказала астропсихолог Олеся Мезенцева. Оказывается, «красивая» дата далеко не всегда гарантирует долгую совместную жизнь.

По словам Мезенцевой, укрепить отношения помогает не только тщательный выбор жениха. Рекомендуется заключать брак в полнолуние и в дни растущей луны. Луна будет давать силы и энергию, чтобы брак был стабильным и долговечным.

Напротив, союзы, созданные в дни новолуния или при убывающей луне, могут просуществовать не так долго. В эти дни у небесного светила мало сил, и оно не сможет дать энергии, чтобы укрепить ваши отношения.

От положения Луны тоже зависит многое, считает Мезенцева. Идеальные дни для свадьбы в 2021 году — когда она находится в знаках Весов, Тельца и Льва.

Определиться с датой поможет специальный календарь, в котором указаны наиболее удачные для создания семьи дни с точки зрения астрологии.

Февраль — 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 февраля и полнолуние 27 февраля.

Март — 18, 19, 20, 21,26, 27 марта и полнолуние 28 марта.

Апрель — 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 апреля и полнолуние 27 апреля.

Май — 16, 17, 21, 22, 23, 24 мая и полнолуние 26 мая.

Июнь — 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 июня и полнолуние 24 июня.

Июль — 16, 17, 20, 22, 23 июля и полнолуние 24 июля.

Август — 13, 14, 15, 19, 20, 21 августа и полнолуние 22 августа.

Сентябрь — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 сентября и полнолуние 21 сентября.

Октябрь — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 октября и полнолуние 20 октября.

Ноябрь — 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ноября и полнолуние 19 ноября.

Декабрь — 5, 10, 11, 16, 17, 18 декабря и полнолуние 19 декабря.

Наши предки тоже знали, как грамотно спланировать первое семейное торжество, чтобы жизнь сложилась удачно, поэтому стоит обратить внимание и на народные приметы. Помимо всем известных нюансов, касающихся того, что в ночь перед свадьбой жених и невеста должны спать по разным домам, а обручальные кольца должны быть гладкими, есть и более необычные приметы, которые несложно соблюсти.

К примеру, серьги невесте должна надеть подруга, которая уже счастлива в семейной жизни — тогда и супружество новой пары будет складываться удачно. Есть пункт, гарантирующий любовь свекрови к невестке: в ночь перед свадьбой девушка должна спать в вывернутой наизнанку рубашке. Отсутствие застежек на туфлях обеспечит легкие роды в будущем.

Что касается месяцев и дней недели для выбора торжества, народное мнение несколько расходится с точкой зрения астрологов. Лучшими для заключения союза, согласно приметам, считаются первые три дня недели: понедельник, вторник и среда — к богатству, здоровью и счастью соответственно. Четверг и пятница, наоборот, считаются неудачными днями и сулят молодоженам горести и невзгоды. Несчастливых чисел и дней, таких как 13, 29 февраля, лучше избегать. А вот 3, 5, 7 и 9 — счастливые для заключения брака цифры.

Вот что говорит о месяцах для свадеб народная мудрость:

Свадьба в январе — невеста рано овдовеет,

в феврале — молодые будут жить в мире и согласии,

в марте — к долгим разлукам,

в апреле — семейное счастье будет переменчиво,

в мае — всю жизнь маяться и в браке измену познать,

в июне — вся жизнь будет как медовый месяц,

в июле — у семейного счастья будет кисло-сладкий вкус,

в августе — муж с женой будут не только супругами, но и друзьями друг другу,

в сентябре — семейная жизнь будет тихой и размеренной,

в октябре — семью не минуют трудности и несчастья,

в ноябре — к богатству и достатку,

в декабре — любовь с каждым годом будет все сильнее.