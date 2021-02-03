Почему опасно отдавать свои старые вещи другим

Передавать вещи другим людям – совершенно нормальная практика.

Многие люди отдают свои вещи нуждающимся или передают внутри семьи от младшего старшему. Некоторые подруги обмениваются своей одеждой, если она стала им не нужна, но существуют определенные правила, согласно которым нужно принимать и отдавать вещи. Все это происходит из-за того, что каждый человек имеет свою энергетику, которую передает вещам, которые часто носит. Вы можете отдать негатив или наоборот – свою положительную энергию другому.

Между младшими и старшими

Младшие братья и сестры часто донашивают вещи за старшими, так как у родителей не всегда хватает средств, чтобы обеспечить всех детей новой одеждой. Однако, если старший ребенок не стал успешным и не преуспевает в учебе, не стоит передавать его вещи младшему. Дело в том, что между братьями и сестрами существует особая связь, поэтому одежда может повести младшего ребенка по стопам старшего. Если вы не хотите, чтобы ребенок повторил судьбу брата или сестры, стоит отдать вещи на благотворительность.

Между знакомыми

Если вы передаете вещи знакомым, то нужно убедиться, что вы выше их по статусу, финансово более обеспечены и имеете хорошее здоровье. Только в таком случае стоит передавать одежду людям. Ни в коем случае нельзя передавать вещи тяжелобольных людей, иначе можно навлечь болезнь на здорового человека.

Вещи для важного случая

Ни в коем случае нельзя отдавать одежду, которую вы покупали для особого случая – выпускного, свадьбы или любого другого праздника. Дело в том, что многие события в вашей жизни определяют ее. Если в одежде вы что-то отмечали и чувствовали положительные эмоции, то ее отдавать нельзя. Человек, которому вы ее отдадите, может забрать вашу положительную энергетику и внести коррективы в вашу судьбу.

Обувь

Стопы – важна часть тела, в которой сосредоточена энергия пути, поэтому отдавать людям обувь нужно тоже очень аккуратно. Чтобы человек не повторил вашу судьбу и не забрал ваше счастье, нужно вытащить из обуви стельки и шнурки. Эти части энергетически важны, поэтому, если вы не будете ими больше пользоваться, лучше всего их сжечь.

Алевтина Кузнецова