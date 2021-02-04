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Как мужчины разных знаков зодиака портят отношения

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Вера Хубелашвили рассказала, к каким неприятностям нужно быть готовым в романтических отношениях с мужчинами разных знаков зодиака.

Овен

Так, Овны получают удовольствие от самого процесса завоевания женщины. Нередко, добившись взаимности, они теряют к партнерше всякий интерес. Поэтому они могут продолжать заглядываться на тех, чье сердце они еще не завоевали.

Телец

Телец часто перекладывает серьезные решения на партнершу. От него редко можно дождаться проявления инициативы в любовных делах. Его возлюбленной может казаться, что из-за погруженности в собственные мысли он находится где-то «не здесь».

Близнецы

Своей игривостью и легкостью в установке контактов мужчины-Близнецы заставят ревновать даже тех, кому незнакомо это слово. Партнерше вряд ли захочется мириться со звонками и перепиской такого мужчины с посторонними женщинами.

Рак

Спутниц Раков может иногда раздражать их ранимость, которую они нередко возводят в культ. Не всем захочется мириться с такой показной слабостью сильного пола. Партнершам Раков придется потакать их капризам и следить за словами и поступками, дабы ненароком их не обидеть.

Лев

Любовь к себе у мужчин-Львов может перейти все разумные границы. Они часто требуют знаков внимания и заботы в то время, когда сами не считают нужным их отдавать. Их спутницам следует запастись терпением и быть готовым к равнодушию партнеров.

Дева

Мужчины-Девы склонны к критике партнерш и никогда не поставят отношения выше дела, которым занимаются. Их спутницам нередко становится с ними скучно, да и мало кто готов регулярно выслушивать критические замечания в свой адрес.

Весы

Мужчинам-Весам сложно принять однозначное решение. Они редко обладают лидерскими качествами и во всем стремятся к золотой середине. Это зачастую заставляет партнерш разочаровываться в них.

Скорпион

Скорпионы не перестают быть для партнерш темными лошадками. Предугадать их реакцию невозможно, как и то, что может стать причиной очередного скандала. Они часто бывают ревнивы и требуют от вторых половинок полной откровенности.

Стрелец

Стрельцы считаются главными изменщиками среди всех знаков зодиака. Они редко пропустят хоть одну юбку. Поэтому их спутницы рискуют стать маниакальными ревнивицами. Представители этого знака, как правило, относятся к отношениям несерьезно, за редким исключением.

Козерог

Козероги нередко сосредоточены на карьере. Они не склонны к романтике, поэтому их партнершам не стоит ждать красивых жестов и ласковых слов. Их сухость и неэмоциональность способны оттолкнуть женщину уже на первом свидании.

Водолей

Водолеи обладают особенной манерой общения. Они всячески стремятся уйти от прямого контакта с женщиной. Им легче делать это в компании или через различные средства связи. Поэтому их партнерши не могут избавиться от ощущения, что с ними что-то не так.

Рыбы

Мужчины-Рыбы склонны идеализировать образ спутницы и испытывать разочарование при расхождении с этим в реальности. Представители этого знака могут сами придумать причину, по которой у отношений нет перспективы, поверить в нее и уйти. При этом они не утруждаются объяснять свой поступок партнершам.

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