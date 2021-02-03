Акценты февраля: парад планет в знаке Водолея

Планетная картина февраля по разным причинам ожидается плохо предсказуемой и стабильно нервной, по крайней мере, в первые две декады.

Одно из главных противоречий месяца – мощное представительство планет в знаке Водолей вольно или невольно будет многих склонять к масштабному планированию и началу новых инициатив, но медленно растущий основной деструктивный аспект 2021 года между Сатурном и Ураном (точный 17 февраля) вместе с обратным движением Меркурия (до 21 февраля) наверняка найдет способы для создания трудностей в осуществлении планов.

Тем не менее, к заключительной декаде месяца вместе с переходом Солнца в знак Рыб сформируется более стабильное взаимодействие планет, а завершающая неделя февраля будет более благоприятной и вполне неплохо выглядящей для различных начинаний.

Первая декада месяца проходит ещё под патронажем январского сложного новолуния и начинается двумя важными событиями в понедельник, 1 февраля, – переходом в Водолей Венеры (до 25 февраля) и точным конфликтом Солнца и Марса. Можно сказать – Венеры там ещё не хватало, но ничего не поделаешь, ведь нынешний парад планет в Водолее проходит по законам небесной механики, а этот транзит Венеры может принести и немало пользы – неожиданных новых знакомств, оригинальных творческих находок. Тем не менее именно в этой декаде состоятся два неприятных аспекта Венеры с Сатурном и Ураном 6-7 февраля, несущие разногласия, конфликты и холод в партнёрские отношения. В эти же дни, а также 10-11 февраля возможны и внеплановые финансовые затраты.

Вторая декада начнётся вечерним новолунием 11 февраля в 24 градусе Водолея, которое по восточному календарю является и началом Китайского Нового года (второе новолуние после зимнего солнцестояния). По взаимодействиям планет вторая декада достаточно контрастна – более позитивными днями выглядит начало декады с 12 по 15 февраля включительно и более скользкими, переменчивыми – 16-20 февраля. На эти дни лучше не планировать самых важных, ответственных мероприятий – период проходит на фоне двух конфликтных аспектов – упомянутого выше конфликта Сатурна с Ураном и Венеры с Марсом.

Третью декаду событийно начинает разворот на прямой ход Меркурия с 21 февраля (4 часа ночи), что легко может отменить различные договорённости и условности двух первых декад февраля. В дальнейшем вся заключительная неделя с 22 по 28 февраля выглядит вполне стабильно по взаимодействиям планет на фоне благоприятных связей Марса с Плутоном и Солнца с Ураном. Однако, дни в ауре полнолуния 25-27 выглядят всё-таки достаточно нервными по причине сложных аспектов Луны, особенно пятница, 26 февраля, которая рискует стать наиболее аварийным днём недели.

Более благоприятные на общем фоне дни: 2,6, 8,12-13,15,22-23 февраля.

Напряжённые, более конфликтные дни, когда многое может идти не по плану: 4-5, 10-11, 16-17, 19, 24-26 февраля.

Serg Korablev